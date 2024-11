Vinicius ho torna a fer i Cristobal Soria parla clar: 'Només vol...'

El veritable dia de la marmota és el que viu Vinicicus: salta al camp i protagonitza alguna polèmica. Ja són diverses les crítiques que s'ha endut el jove jugador del Reial Madrid per la seva actitud sobre el verd. S'enfronta constantment a rivals, protesta de forma descarada als col·legiats, exagera cops i provoca les aficions rivals.

I tot això, sorprenentment, de manera totalment impunible. Hi ha diversos exemples recents que tots tenim a la nostra memòria. I ara en podem sumar un més, el que va protagonitzar ahir a la nit en un duel que enfrontava la selecció brasil davant la veneçolana en el marc dels classificatoris del Mundial.

Corria el minut 89, al Brasil no li sortien gens bé les coses, Vinicius venia d'haver fallat un penal i l'electrònic mostrava un 1-1. Alexander González, el 21 de la Vinotinto, va colpejar a la cara de Martinelli en una cursa per la banda. El col·legiat va assenyalar falta i el venelosà es disposava a agafar la pilota quan va aparèixer escopetat per darrere Vinicius per empènyer-lo.

"Només vol jugar a futbol"

Alexander González va reaccionar donant-li un petit cop a la cara al jugador del Reial Madrid, però en la reacció d'aquest s'intuïa una contusió de més envergadura. Exageració o realment agressió? A les xarxes socials ho tenen clar.

Sense anar més lluny, el que els madridistes consideren com un dels promotors més grans de l'odi generalitzat a Vinicius a X, Cristobal Soria, va publicar un tuit en què acusa el brasiler de fer el mateix de sempre. "Recorda que la gairebé Pilota d'Or, el gran Vinicius Junior, només vol jugar a futbol", deia el col·laborador d'El Chiringuito.

Sigui com sigui, el jugador veneçolà va ser expulsat per conducta violenta en aquesta acció, però el Brasil no va poder fer res per remuntar el partit als minuts finals amb superioritat numèrica. La propera cita de la Canarinha es porta a terme dimarts a la matinada dimecres de la setmana que ve, en un duel en què es mesuren a l'Uruguai. Tot i l'empat, el Brasil té pràcticament segellada la seva classificació al proper Mundial del 2026.

Això sí, jugadors com Vinicius no acaben de ser capaços de ser resolutius quan viatgen amb la selecció i reben moltes crítiques entre els aficionats del seu país. Són només cinc gols els que ha anotat als 35 duels que ja ha disputat. De l'últim ja fa cinc mesos.