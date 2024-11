El Barça vol pescar al RCD Espanyol: Jugador clau per a Manolo González

Al llarg de la història ja hi ha hagut molts casos de jugadors que abandonen un club per signar pel seu etern rival. No és habitual, per això cada vegada que passa ens deixa sorpresos. Precisament entre el Barça i l'Espanyol s'han produït alguns canvis, encara que molt pocs, però cap com el que sospita El Nacional que pot passar a l'estiu.

Tenim el darrer exemple de Martin Braithwaite, encara que prèviament altres jugadors com Iván de la Penya, Ernesto Valverde, Coutinho, Rufet, Jordi Cruyff o Aleix Vidal, entre molts altres, fessin el mateix. Si marxem molt més enrere en el temps tenim altres exemples destacables, com els de Kubala, Pichi Alonso i Ricardo Zamora. I ara Joan García podria unir-se a la llista.

| RCDE

I és que segons assegura la font ja esmentada, el Barça comença a contemplar opcions per a la porteria a curt termini. La lesió de Ter Stegen ha obert els ulls a la cúpula directiva, que ja ha reconegut una necessitat a aquesta demarcació. Iñaki Peña està rendit bé, però podríem dir que encara està submergit en una mena de període de prova.

Les cartes del Barça: 30 milions o el descens de l'Espanyol

I per això un dels noms que més estaria cridant l'atenció a la directiva del Barça seria el de Joan García. Menys d'un any n'ha tingut prou amb el del Sallent de Llobregat per guanyar-se un gran cartell. I això que la temporada passada la va passar a Segona Divisió.

Tot i així, l'Arsenal es va interessar enormement en el seu fitxatge i a prop van estar d'emportar-se'l l'estiu passat. Tot i això, l'Espanyol va poder resistir a les temptatives de la Premier i Joan García segueix ara defensant l'arc periquito. Tot i que les seves xifres no són especialment extraordinàries, ja que ha encaixat 22 gols i només ha aconseguit una clean sheet en 12 partits, el seu talent és indiscutible.

| @RCDEspanyol

Els seus reflexos estan a l'altura de molt pocs i ja ho ha anat demostrant amb parades de molt de prestigi que fins i tot han brindat punts a l'Espanyol. De fet, molts el consideren, juntament amb Braithwaite, com el gran artífex de l'ascens dels periquitos el curs passat a Primera Divisió.

El Barça, per la seva banda, si se'l vol emportar, ja sap quins passos seguir: només cal pagar els 30 milions de la seva clàusula de rescissió. El contracte de Joan García amb els blanc-i-blaus s'allarga fins al 2028. Evidentment, l'opinió serà determinant en aquesta trama; i el que acabi passant amb l'Espanyol aquesta temporada dictaminarà probablement el futur. En cas de descens, s'augura realment complex que el català segueixi defensant l'arc periquito.