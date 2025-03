Vinicius la fa grossa en el partit del Brasil i Raphinha ha de posar ordre

Els amants del futbol s'han de conformar amb els partits de seleccions. Aquest cap de setmana no hi ha futbol. Bona part dels jugadors del FC Barcelona han anat amb les seves seleccions. Pau Cubarsí (que va marxar lesionat), Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Raphinha... Tots ells hauran d'estar disponibles el dia 27 de març, per jugar contra CA Osasuna en el partit ajornat per la tràgica mort del doctor Miñarro.

Espanya s'enfrontava als Països Baixos de Frenkie de Jong i va aconseguir un empat in extremis. El Brasil de Raphinha tenia la seva cita contra Colòmbia. Els brasilers van guanyar per 2-1 amb gols, precisament, de Raphinha i de Vinicius, al minut 99.

En un partit amb un temps afegit molt llarg, el jugador del Real Madrid va marcar al 99 i va ser substituït immediatament. Els colombians van considerar que va perdre molt de temps abans de donar entrada a Leonardo Rech i van caure en les seves provocacions. El jugador blanc va aconseguir el que volia. Perdre encara més temps començant una discussió amb els que, amb raó, li recriminaven el seu abús.

Raphinha exerceix de capità

El jugador del FC Barcelona va haver d'intervenir demostrant que és un gran capità no només al Barça sinó també a la seva selecció. Entre diversos jugadors es van endur Vinicius i no va passar res més. Els locals van guanyar el seu partit i els colombians no van poder fer res per no endur-se la derrota.

Reaccions a les xarxes socials

El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, especialment, a Twitter. Les opinions estan dividides, però hem llegit molts més comentaris en contra de l'actitud del jugador del Real Madrid, fins i tot de seguidors blancs. "Vinicius és un exemple, però un exemple de tot el que NO s'ha de fer", diu un usuari.

"Jugadors i mentalitats totalment oposades, un es centra a jugar i millorar com a futbolista i persona, i l'altre a seguir protestant i seguir semblant un nen. En el seu cap ell és la veritable pilota d'or", també hem pogut llegir.

"Un té una mentalitat madura i guanyador nat, l'altre vol ser famós només per les seves provocacions a la gent i burlar-se de tot aquell que el toca", han afegit.