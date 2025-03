Vinicius la lía en el partido de Brasil y Raphinha tiene que poner orden

Los amantes al fútbol se tienen que conformar con los partidos de selecciones. Este fin de semana no hay fúbol. Buena parte de los jugadores del FC Barcelona han ido con sus selecciones. Pau Cubarsí (que se fue lesionado), Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Raphinha... Todos ellos tendrán que estar disponibes el día 27 de marzo, para jugar contra CA Osasuna en el partido aplazado por la trágica muerte del doctor Miñarro.

España se enfrentaba a Países Bajos de Frenkie de Jong y consiguió un empate in extremis. Brasil de Raphinha tenía su cita contra Colombia. Los brasileños ganaron por 2-1 con goles, precisamente, de Raphinha y de Vinicius, en el minuto 99.

| XCatalunya, Canva

En un partido con un tiempo añadido muy largo, el jugador del Real Madrid marcó en el 99 y fue sustituido inmediatamente. Los colombianos consideraron que perdió mucho tiempo antes de dar entrada a Leonardo Rech y cayeron en sus provocaciones. El jugador blanco consiguió lo que quería. Perder aún más tiempo empezando una discusión con los que, con razón, le recriminaban su abuso.

Raphinha ejerce de capitán

El jugador del FC Barcelona tuvo que intervenir demostrando que es un gran capitán no sólo en el Barça sino también en su selección. Entre varios jugadores se llevaron a Vinicius y no pasó nada más. Los locales ganaron su partido y los colombianos no pudieron hacer nada para no llevarse la derrota.

Reacciones en redes sociales

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales, en especial, en Twitter. Las opiniones están divididas, pero hemos leído muchos más comentarios en contra de la actitud del jugador del Real Madrid, incluso de seguidores blancos. "Vinicius es un ejemplo, pero un ejemplo de todo lo que NO hay que hacer", dice un usuario.

| Canva, XCatalunya

"Jugadores y mentalidades totalmente opuestas, uno se centra en jugar y mejorar como futbolista y persona, y el otro en seguir protestando y seguir pareciendo un niño. En su cabeza él es el verdadero balón de oro", también hemos podido leer.

"Uno tiene una mentalidad Madura y ganador nato otro quiere ser famoso nada más por sus provocaciones a la gente y burlarse de todo aquel que lo toca", han agregado.