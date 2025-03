Vinicius deja en evidencia al Real Madrid con más declaraciones sobre el Balón de Oro

La polémica del Balón de Oro sigue generando revuelo en el entorno del Real Madrid. La gala, celebrada hace unas semanas en París, ha dejado heridas abiertas en el seno madridista tras la decisión de última hora de no enviar representación al evento. En el ojo del huracán continúa Vinicius Jr., quien, tras días de silencio y especulaciones sobre los motivos de su ausencia, ha realizado declaraciones que contradicen algunas versiones difundidas desde dentro del propio club.

En la previa del partido correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, Vinicius Jr. decidió aclarar la controversia sobre quién tomó realmente la decisión de no asistir a la gala en la capital francesa. En un principio, diferentes fuentes aseguraron que había sido el propio jugador brasileño quien presionó al Real Madrid para cancelar la presencia del club, tras filtrarse horas antes que no sería el ganador del prestigioso premio individual.

| Real Madrid

Tiro en el pie de Vinicius

Sin embargo, el extremo brasileño ha ofrecido una versión distinta, dejando en evidencia a la entidad blanca con unas declaraciones contundentes que trasladan toda la responsabilidad al club. "Fue el club el que decidió no ir a la gala del Balón de Oro", aseguró de manera clara y sin titubeos, desmintiendo así cualquier influencia personal en esta controvertida determinación.

Las palabras de Vinicius no solo aportan claridad sobre la situación, sino que dejan entrever cierta incomodidad con la gestión que hizo el Real Madrid en torno al evento. Añadió de forma tajante: "Yo siempre hago lo que el club manda: me pidieron que me quedara en Madrid y esto es lo que hice". Esta afirmación despeja cualquier duda sobre su compromiso institucional, pero traslada el foco de la polémica a la directiva merengue.

Vinicius también habló sobre el resultado de la votación del Balón de Oro, que finalmente premió al español Rodrigo Hernández, jugador clave del Manchester City. "La gente vota lo que ellos creen. Yo tengo mi pensamiento y mis compañeros también", explicó, dejando claro que, aunque su postura pueda ser diferente, acepta plenamente la decisión tomada por periodistas, jugadores y entrenadores que participaron en la elección del galardón

El atacante madridista, eso sí, no ocultó su frustración por haberse quedado a las puertas del premio. "Claro que cuando estás cerca de ganar el Balón de Oro lo quieres ganar, pero tendré muchas oportunidades de volver a hacerlo", apuntó con optimismo, demostrando madurez pese al revés sufrido este año.

Por ahora, Vinicius parece haber cerrado el capítulo del Balón de Oro con estas últimas declaraciones, pero queda por ver cómo reaccionará el Real Madrid tras ser señalado directamente por su estrella. Lo único cierto es que este episodio ha dejado expuesta públicamente la gestión interna del club, algo poco habitual en una entidad de la talla y el prestigio del Real Madrid.