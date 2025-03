Joan Laporta està d'enhorabona després d'un gir inesperat amb Gyökeres

Joan Laporta i Deco ja han posat en marxa l'operació 'recanvi de Lewandowski'. Amb la mirada posada en el futur del FC Barcelona, la direcció esportiva busca un davanter de primer nivell que pugui competir amb Robert Lewandowski la pròxima temporada i prendre el relleu definitiu en l'atac blaugrana a partir del curs 2026/27, quan es preveu la sortida del golejador polonès.

Entre els candidats més destacats per ocupar el lloc de '9' hi ha Viktor Gyökeres, davanter suec de l'Sporting de Portugal, la temporada del qual ha despertat un enorme interès en diversos clubs importants d'Europa. Inicialment, les negociacions semblaven gairebé impossibles per al Barça, ja que el club portuguès havia taxat el davanter en una xifra propera als 100 milions d'euros. No obstant això, un gir inesperat ha canviat completament el panorama.

El rendiment recent de Gyökeres ha experimentat alts i baixos que han portat l'Sporting CP a reconsiderar les seves pretensions econòmiques. Ara, segons ha informat El Nacional, el club portuguès estaria disposat a acceptar al voltant de 70 milions d'euros, una xifra considerablement inferior i molt més assequible per a les finances blaugranes.

Estadístiques brillants a Portugal

Gyökeres està signant una temporada notable amb xifres que recolzen l'interès del Barcelona. A la Lliga de Portugal suma 25 gols en 23 partits, a més de repartir cinc assistències. La seva participació a la Champions League també és remarcable, amb sis gols en vuit encontres disputats, cosa que demostra que pot brillar en les competicions més exigents.

En total, l'atacant suec acumula 37 gols i 9 assistències en 39 partits, jugant més de 3.000 minuts en totes les competicions aquesta temporada. Aquests números, sens dubte, certifiquen la qualitat d'un futbolista preparat per assumir un rol protagonista en un club de màxim nivell europeu.

Un davanter que encaixa amb Flick

La idea futbolística de Hansi Flick, basada en un joc dinàmic, intens i vertical, encaixa perfectament amb les característiques de Gyökeres. Es tracta d'un davanter robust, amb gran presència física, però també àgil i amb l'habilitat suficient per generar ocasions tant en solitari com en associació amb els seus companys.

A més, Flick valora especialment la capacitat del davanter suec per pressionar alt i fixar els defenses rivals, un atribut imprescindible en l'estil de joc que el tècnic alemany vol consolidar al Camp Nou.

Competència des de la Premier League

Encara que el Barça té ara moltes més opcions de tancar el seu fitxatge després de la baixada de preu, la competència per Gyökeres serà dura. Clubs de la Premier League com Arsenal, Manchester United o Chelsea ja han mostrat interès en el davanter, i compten amb majors recursos econòmics per realitzar una operació d'aquestes característiques.

Per això, Deco i Laporta hauran d'accelerar les negociacions i fer valer l'atractiu del projecte esportiu blaugrana per convèncer el jugador de vestir la samarreta del Barça la pròxima temporada.