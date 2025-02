Gir de 180 graus en el futur de Ruiz de Galarreta a l'Athletic Club

per Iker Silvosa

Durant els últims mesos, els aficionats de l'Athletic Club han estat pendents dels rumors sobre possibles renovacions i baixes a la plantilla. Tot apuntava que s'haurien de prendre decisions difícils, però semblava que la situació d'Iñigo Ruiz de Galarreta no era precisament prioritària. No obstant això, els esdeveniments de les últimes setmanes han donat un gir inesperat al seu cas.

El migcampista donostiarra va arribar lliure l'estiu de 2023, després d'una notable etapa al Mallorca. Des de llavors, ha demostrat ser peça clau en els esquemes d'Ernesto Valverde, fins al punt que les seves absències, per lesió o sanció, s'han notat molt en els partits de l'Athletic. L'afició blanc-i-vermella s'ha acostumat a veure'l en l'onze inicial i, després de la seva última lesió muscular, es va percebre un cert buit a la sala de màquines.

| @athleticlub

Les renovacions pendents a l'Athletic Club

Amb el tancament del mercat de fitxatges de gener, el club bilbaí va decidir posar-se mans a l'obra amb les renovacions. Hi ha fins a cinc futbolistes la vinculació dels quals acaba el 30 de juny. Entre ells, destaca la de Yuri Berchiche, amb una opció de pròrroga per un any, i la d'Óscar de Marcos, la continuïtat del qual està més en dubte. També figuren Iñigo Lekue i Iñigo Ruiz de Galarreta, dos casos amb rumbs molt diferents.

Mentre el lateral dret genera moltes incerteses sobre el seu futur, el migcampista donostiarra, en canvi, s'ha convertit en la gran prioritat esportiva de Mikel González, encarregat de la parcel·la de renovacions. El seu rendiment, tant en la passada campanya com en la present, ha estat molt alt, guanyant-se la plena confiança de Valverde.

Un pilar en l'esquema de Valverde

Ruiz de Galarreta no ha trigat a fer-se un lloc en l'onze, malgrat competir amb migcampistes que portaven més temps al club. En la temporada de la seva arribada, va disputar 35 partits, dels quals 28 van ser com a titular. Entre ells s'inclouen partits d'alta exigència, com la semifinal i la final de Copa davant Atlètic de Madrid i Mallorca, respectivament.

La present campanya ha seguit un patró similar. Després de perdre's els quatre primers enfrontaments de LaLiga per una lesió al bessó, el donostiarra va encadenar 16 partits consecutius en la competició domèstica i altres set a l'Europa League, abans de lesionar-se davant el Besiktas. Aquesta última dolència l'ha apartat dels terrenys de joc durant quatre partits, encara que ja compta amb l'aval total de Valverde per tornar tan aviat com rebi l'alta.

Detalls de la imminent renovació

El club i el jugador van reprendre els contactes al gener amb la intenció de signar una prolongació del seu vincle contractual, que caduca al juny. Segons informa El Correo, ambdues parts estan a punt de segellar l'acord, ja que l'apartat econòmic no seria un obstacle. El rendiment de Ruiz de Galarreta li ha valgut una millora salarial que, lluny de ser desorbitada, es considera merescuda a l'entitat d'Ibaigane.

No obstant això, l'únic serrell pendent és la durada del nou contracte. Actualment, es manegen diversos escenaris. El primer és un any més un altre opcional, amb la idea d'avaluar el seu estat físic a curt termini. El segon són dues temporades més una addicional, que donaria certa seguretat a ambdues parts i l'últim tres anys, portant-lo fins als 35 anys, amb la qual cosa es garantiria un projecte a mitjà i llarg termini.