Salta la sorpresa al Rayo Vallecano amb un retorn inesperat

La sessió d'entrenament matinal a la Ciutat Esportiva Fundació Rayo Vallecano va tenir un convidat que pocs imaginaven veure. Hi va haver murmuris i comentaris entre els aficionats més fidels, que no acabaven de creure's el que estaven presenciant. I és que, després de diversos mesos sense donar senyals de vida a l'equip, un vell conegut va aparèixer per canviar el rumb dels esdeveniments.

En qüestió de minuts, la notícia va començar a córrer com la pólvora per Vallecas. El protagonista no era altre que Raúl de Tomás, absent als entrenaments i a les convocatòries des del 24 de novembre. El davanter madrileny, que a l'estiu va tornar al club després del seu pas per l'Espanyol, feia massa temps que no trepitjava la gespa del camp principal. Segons va avançar Unión Rayo, aquesta vegada sí que es va deixar veure, encara que va realitzar la seva feina de forma individual i no juntament amb la resta de la plantilla.

| Marca

El gran interrogant de RDT

La situació del jugador d'origen dominicà ha estat un autèntic misteri per a l'afició. Ni el club ni el cos tècnic havien donat explicacions clares sobre la seva prolongada absència. L'únic segur era que l'entrenador Íñigo Pérez, que va prendre les regnes del Rayo, no podia comptar amb ell per motius desconeguts. A més, el mateix tècnic va reconèixer en una roda de premsa haver-li enviat missatges sense obtenir resposta.

Durant aquesta temporada, Raúl de Tomás només ha disputat un partit oficial. Va ser el passat 29 d'octubre, a l'eliminatòria de Copa del Rei davant el modest CD Villamuriel, equip de la Preferent de Castella i Lleó. Aquella tarda, l'ariet es va lluir anotant dos gols, un d'ells des del punt de penal, i va contribuir a la victòria per 0-5. Des de llavors, el seu parador esportiu era una incògnita total.

Últims partits del Rayo i l'absència de RDT

Mentrestant, el Rayo ha seguit competint sense la presència del seu '9'. Al llarg dels últims duels de LaLiga EA Sports, el conjunt de Vallecas ha mostrat la seva millor versió de la temporada, sent el millor equip en el que portem de segona volta.

Segons la informació facilitada pel club, Raúl de Tomás no s'havia incorporat a les dinàmiques grupals des de finals de novembre. Aquesta data va marcar l'últim dia en què el futbolista va estar nominat per a un partit oficial, encara que finalment no va arribar a disputar ni un sol minut. La seva absència va despertar preocupació entre els aficionats, més enllà del purament futbolístic, ja que es temia que pogués tenir algun problema personal o de salut.

Una oportunitat després de la lesió de Sergio Camello

La conjuntura actual pot donar a De Tomás l'ocasió de recuperar protagonisme. El Rayo Vallecano va patir recentment la baixa de Sergio Camello, canterà de l'Atlètic de Madrid, qui es va fracturar el cinquè metatarsià del peu esquerre. Aquesta lesió deixa un buit important en l'atac franjirroig de cara als pròxims compromisos, començant per la difícil visita al FC Barcelona el dilluns que tanca la jornada 24 de LaLiga.

Íñigo Pérez no ha confirmat la convocatòria per al Camp Nou, però s'assumeix que Randy Nteka i Sergi Guardiola formaran part de l'expedició. El gran dubte és si el tècnic navarrès donarà entrada a Raúl de Tomás, que per a molts continua sent un dels davanters més determinants del campionat. De fer-ho, significaria un retorn a la dinàmica del primer equip i un gir radical a una situació que semblava enquistada.

Per ara, el futur de l'atacant roman a l'aire. La seva reaparició a la Ciutat Esportiva indica que alguna cosa ha canviat en la seva relació amb el club, però falta la confirmació de si tornarà a vestir l'elàstica franjirroja en partit oficial. El que sí que està clar és que el Rayo Vallecano no pot desaprofitar un talent golejador com el de De Tomás, més encara en un moment crític de la temporada, on cada punt val el seu pes en or.