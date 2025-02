Vinicius cae en la provocación y responde a los fans del City: 'Vi la pancarta y...'

Había cuentas pendientes entre Vinicius y la afición del Manchester City. Lo que ocurrió a finales del 2024 en la gala del Balón de Oro va a formar parte, sin duda, de los annales de los galardones futbolísticos. Todo hacía indicar que el futbolista brasileño del Real Madrid iba a obtener su primer premio individual de este calibre, pero, al final, de forma totalmente inesperada, se lo acabaron entregando a Rodri.

Lo que debía ser una gran alegría para el fútbol español, pues hacía más de seis décadas que ningún futbolista del país era catalogado como el mejor del mundo, se convirtió en un bochorno mundial. En símbolo de protesta, ninguno de los representantes del club blanco hizo acto de presencia en la gala. Y en los días posteriores, se produjeron criticadas declaraciones por muchos de los integrantes del plantel blanco, especialmente de Vinicius, que no recibió la noticia con especial deportividad.

| Twitter

Desde entonces, pues, se ganó la enemistad de la afición del Manchester City y ayer se enfrentaban por primera vez. Los cityzen le recibieron con un enorme tifo en el que podía apreciarse la imagen de Rodri besando el balón de oro. También podía leerse un mensaje claro y conciso: "Stop crying your heart out" (algo así como 'deja de llorar tanto').

Reacciones a la pancarta

Mientras la pancarta se mostraba cuando los futbolistas saltaban al terreno de juego con el himno de la Champions de fondo, las reacciones fueron diversas. Enfocaron a Rodri, que sigue lesionado pero estaba en la grada, y el centrocampista español estaba grabando el tifo. A Vini se le vio mirando con cara de pocos amigos hacia la zona del estadio donde lucía ese mensaje.

Hay ciertas dudas sobre si el '7' merengue comprendía lo que estaba escrito; Courtois luego dijo en rueda de prensa, medio en todo de broma, que no sabía si Vini lo había entendido porque no sabe si sabe inglés. Pero la verdad es que el mensaje era bastante claro. Simplemente con ver la imagen de Rodri y comprender que 'cry' significa 'llorar', no tiene mucha pérdida.

En el pospartido, Vinicius fue evidentemente preguntado por esto y trató de responder calmado. "Vi la pancarta y eso me motivó más. Cuando los fans rivales hacen estas cosas, me da más fuerza para hacer un buen partido", dijo.

Además, por si esto fuera poco, durante la disputa del duelo, los aficionados del Manchester City insistieron en Vini. "¿Dónde está el Balón de Oro?", le cantaban. A esto él sí que respondió con sus habituales gestos de vacile a la grada y les enseñó el parche que los jugadores del Real Madrid lucían en la manga. En él se mostraba que el club de la Castellana ha conquistado 15 Champions.

Pese a todo esto, lo cierto es que no le salió muy bien a la parroquia skyblue lo de meterse con el brasileño. Vinicius fue escogido como el MVP del partido y brindó una asistencia, aunque involuntaria, en el gol de la remontada de Jude Bellingham.