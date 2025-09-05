Salten les alarmes amb Lamine Yamal després del Bulgària - Espanya: Què li passa

Espanya va començar amb pas ferm el camí cap al Mundial 2026, imposant-se a Bulgària amb un clar 0-3. El xoc a l'Stadion Vasil Levski va deixar bones sensacions col·lectives i noms propis en estat de gràcia, però també una preocupació que afecta directament el FC Barcelona.
Lamine Yamal va ser titular a Sofia i va tornar a demostrar que la seva qualitat no entén d'edat. Amb només 18 anys, va participar activament en les accions ofensives i va signar l'assistència del tercer gol, culminat per Mikel Merino. El seu desequilibri per banda dreta va ser un recurs constant per a Luis de la Fuente, que va apostar per ell des de l'inici en un partit clau per obrir la fase classificatòria.
Molèsties físiques i decisió del seleccionador
La substitució al minut 79 va encendre el primer dubte a l'entorn blaugrana. Lamine va abandonar el camp per precaució i va deixar el seu lloc a Jesús Rodríguez. Segons ha informat el Mundo Deportivo, el jugador arrossega unes molèsties a l'esquena que no revesteixen gravetat. De la Fuente va decidir reservar-lo als minuts finals, amb l'enfrontament ja resolt, per no córrer riscos innecessaris.
Aquest migdia, la selecció ha completat un entrenament regeneratiu a Sofia abans de volar cap a Turquia. Els titulars davant Bulgària, inclòs Lamine, s'han quedat al gimnàs treballant recuperació i fisioteràpia. La previsió mèdica és que evolucioni favorablement i pugui estar disponible diumenge a Konya. Tot i així, el cos tècnic seguirà avaluant el seu estat fins poques hores abans del xoc.
Un duel crucial contra Turquia a l'horitzó
El següent compromís es disputarà a Parsana davant Turquia, que va vèncer en el seu debut a Geòrgia i es perfila com el gran rival d'Espanya pel lideratge del grup. Només el primer classificat accedeix de forma directa al Mundial, per la qual cosa cada detall adquireix màxima rellevància. De la Fuente sap que tenir Lamine al cent per cent marcaria diferències en un context de màxima exigència.
Al Barça se segueix amb atenció qualsevol contratemps que afecti el canterà, convertit ja en peça indispensable per a Flick. La seva participació constant a la selecció incrementa la càrrega competitiva, però també confirma que està preparat per a escenaris de màxima responsabilitat. Si les molèsties no empitjoren, tot apunta que serà titular diumenge i tornarà a ser un dels grans focus d'atenció.
Sigui com sigui, sembla que les seves molèsties a l'esquena no desembocaran en una lesió de la qual el Barça s'hagi de preocupar. En principi, amb controlar els esforços serà suficient. De fet, és força probable que estigui disponible per a la cita de la Selecció diumenge en sòl otomà.