El vídeo que posarà sensibles els culers: Les vacances de Lamine Yamal amb Neymar

Per a qualsevol futbolista, les vacances són sinònim de desconnexió, però en el cas de Lamine Yamal, també són una oportunitat per créixer i envoltar-se de referents. Després d'una temporada exigent, l'internacional espanyol va decidir canviar la gespa del Camp Nou per les arenes del Brasil, en companyia d'un dels seus ídols d'infància, Neymar. El seu objectiu: carregar piles i tornar amb energies renovades per a la nova temporada.

Les imatges dels entrenaments personalitzats i l'exigència física han donat pas aquests dies a estampes molt més disteses, però no menys futbolístiques. Perquè si alguna cosa ha demostrat aquest estiu el jove canterà, és que viu el futbol fins i tot en el seu temps lliure. I aquesta vegada, envoltat de qui ha confessat que va ser el seu referent des de petit.

Futbol i amistat a la mansió de Neymar

El vídeo viral que està emocionant l'afició culer ho deixa clar: el protagonista gaudeix d'unes vacances diferents, a l'epicentre del futbol espectacle. Al costat de Neymar Jr., a la luxosa mansió que l'astre brasiler posseeix a Mangaratiba, tots dos s'han deixat veure compartint moments d'autèntica complicitat. Lluny del soroll mediàtic, però sempre sota els focus de les xarxes socials, han jugat junts a futvòlei, han compartit piscina i s'han reptat en divertides partides de bàsquet en màquines recreatives.

| Instagram

Les imatges, publicades a les històries d'Instagram de tots dos, mostren el jove culer amb el grup d'amics que l'acompanya en aquesta escapada brasilera. Entre ells, cares conegudes del seu entorn i alguns amics de Neymar, com Joao Basso o Gabriel Fazzini. En totes elles, la naturalitat i el bon rotllo són protagonistes, demostrant que l'admiració que sent per Neymar va més enllà del futbol.

Un detall curiós que no ha passat desapercebut per a l'afició blaugrana: en una de les nits més especials, tots dos van intercanviar samarretes, segellant així una amistat que va començar com una admiració a distància i que ara viu el seu capítol més proper.

Un referent que inspira: el valor de tenir ídols al vestidor culer

La relació entre tots dos futbolistes no és casual. El canterà del Barça mai no ha amagat que Neymar és el seu gran referent futbolístic i personal. De fet, no ha dubtat a agrair-li públicament l'hospitalitat amb un missatge clar: “Ídol i referent, obrigado per tot. N1 sempre”. Paraules que han estat molt celebrades a les xarxes socials, on l'afició blaugrana somia amb veure algun dia tots dos junts amb l'elàstica blaugrana, encara que el present esportiu de Neymar apunti a altres destins.

Més enllà del simbòlic, aquest tipus de trobades són clau en la formació d'un jugador jove. Envoltar-se d'esportistes que han estat llegenda al Camp Nou aporta una visió diferent, ajuda a gestionar la pressió i permet entendre l'exigència d'un club que mai deixa de buscar l'excel·lència. I en el cas del protagonista, qualsevol aprenentatge extra pot ser determinant en una temporada en què se li exigirà encara més lideratge.