Víctor Lozano estalla contra el Real Madrid y los arbitrajes: 'Está todo...'

El debate sobre los arbitrajes en LaLiga EA Sports vuelve a estar en el centro de la polémica. La última jornada dejó una acción que reabrió heridas y generó un sinfín de opiniones: el penalti señalado a Balde en el Levante - Barça. Una decisión que encendió a los culés y que fue aprovechada por el periodista Víctor Lozano, quien no dudó en cargar duramente contra los árbitros y contra el Real Madrid.

La acción que desató la indignación

El encuentro en el Ciutat de València venía con tensión añadida por el difícil arranque azulgrana y el regreso del Levante a Primera. Sin embargo, la jugada más comentada llegó en el tiempo añadido de la primera parte. Un disparo de José Luis Morales impactó en el brazo de Balde, con el lateral prácticamente pegado al cuerpo. Tras revisión en el VAR, Hernández Hernández señaló el punto de penalti.

Morales no falló y transformó el 2-0 provisional, en una decisión que muchos consideran excesivamente rigurosa. Entre ellos, Víctor Lozano, quien en el programa L’Onze explotó contra el arbitraje y señaló directamente a la influencia del Real Madrid en la competición.

| Google Imagenes

Las palabras de Víctor Lozano

“Mi carácter rebelde e idealista no me permite admitir las injusticias. No las soporto, independientemente de la camiseta o de la bufanda. Hace tiempo que lo vengo diciendo: esta temporada será muy complicada. El Barça tendrá que ser muy superior a los rivales. Está todo orquestado para que un equipo, el equipo de la capital, el que lleva ganando desde 1902 ayudado por los árbitros, continúe ganando. Y lo estamos viendo. Se me tachó de victimista preventivo, que antes de que empiecen las cosas ya estamos llorando… No, es que ya se sabía que pasaría, y ha pasado, y está pasando. Y, por tanto, a mí esto me indigna”, sentenció Lozano.

El periodista cargó con mucha dureza, denunciando una supuesta trama estructural arbitral que, según él, beneficia al Real Madrid y complica el camino del Barça hacia los títulos.

La polémica arbitral en la temporada

El caso Balde no es un hecho aislado. Apenas se han disputado dos jornadas y ya se han producido varias decisiones discutidas. En el partido del Real Madrid frente al Real Oviedo, por ejemplo, se solicita falta previa en el primer gol de Mbappé. También está el recuerdo de un penalti por mano que no pitó precisamente Hernández Hernández por mano en el último Clásico.

El contraste entre aquella acción y la del Ciutat de València ha aumentado el malestar entre los culés, que consideran que los criterios arbitrales no son consistentes. César Barrenechea Montero, exárbitro internacional, calificó la acción de Balde como “muy rigurosa” y añadió que el defensor “no tenía intención de ir a buscar el balón”.