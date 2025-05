Deco trenca el seu silenci: 'Lamine Yamal mai...'

La temporada encara no ha acabat, però el FC Barcelona ja treballa intensament per definir el seu projecte esportiu per a la pròxima campanya. Després d'assegurar renovacions importants com les de Raphinha i de l'entrenador Hansi Flick, Deco, director esportiu blaugrana, ha posat ara tota la seva atenció en una de les perles més preuades de la pedrera culé.

La present temporada ha estat excepcional per al FC Barcelona, liderat des de la banqueta per Hansi Flick, després d'un any sense títols amb Xavi Hernández. El tècnic alemany ha recuperat un estil ofensiu i atractiu que havia desaparegut en els últims temps. Aquest canvi de dinàmica ha estat possible, en gran mesura, per la gestió de Deco des de la direcció esportiva, configurant una plantilla equilibrada amb joves talents i jugadors consolidats.

En una recent entrevista concedida a RAC1, Deco va assegurar sentir-se satisfet per l'equilibri assolit: jugadors madurs com Frenkie De Jong o Raphinha es combinen perfectament amb joves promeses com Pedri, Gavi, Fermín López i especialment Lamine Yamal, de qui va destacar el seu immens potencial i la seva capacitat per afrontar grans desafiaments sense pressió.

| FCB

Lamine Yamal, següent pas

Lamine Yamal s'ha convertit en una de les revelacions indiscutibles del curs actual. Amb només 17 anys, el jugador de Rocafonda ja ha protagonitzat actuacions excel·lents que han atret l'interès dels gegants europeus, com el PSG, que han preguntat per la seva situació contractual. No obstant això, Deco va ser taxatiu a l'assegurar que el jove davanter "no està en el mercat" i és una peça clau per al futur immediat del club.

Aquesta temporada, Yamal ha signat registres impressionants, convertint-se en peça fonamental en partits decisius, mostrant xifres de gols i assistències notables per a la seva edat, a més d'una influència significativa en els enfrontaments més importants contra rivals de gran calibre.

La veritable prioritat de Lamine Yamal

Davant els rumors recents sobre suposades exigències salarials exorbitants del jugador, Deco va sortir al pas per aclarir rotundament la situació: "Lamine Yamal mai ha demanat ser el jugador millor pagat del vestidor. Aquesta mai ha estat la seva prioritat", va afirmar. El director esportiu va afegir que el més important per al futbolista és sentir-se còmode i gaudir al club, indicant que el seu pròxim contracte s'adaptarà adequadament a la realitat econòmica del Barça.

Segons Deco, el veritable valor de Yamal resideix en la seva personalitat i lideratge natural, aspectes que el fan comparable a llegendes com Messi o Ronaldinho. "És un jugador que no sent la pressió, té una confiança que el diferencia clarament d'altres futbolistes de la seva edat", va explicar, destacant a més la sorprenent maduresa que va mostrar després de la dolorosa eliminació en semifinals de la Champions davant l'Inter de Milà.

A més de la renovació pendent de Lamine Yamal, Deco va parlar sobre el futur immediat del club i els seus possibles reforços. Va admetre la necessitat d'incorporar un altre porter a causa de l'edat avançada dels actuals porters i va mencionar com a opció interessant a Joan Garcia, actualment a l'Espanyol.

Així mateix, va aclarir la postura sobre alguns fitxatges que van estar a punt de concretar-se en temporades anteriors, mencionant específicament el cas de Nico Williams. "Potser era una millor opció fa un any que ara, especialment perquè el jugador no va mostrar massa interès per venir al Barça", va reconèixer.