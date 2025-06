Verificat: El Barça tanca un fitxatge i comunica a un jugador que ha de marxar

La porteria sempre ha estat una de les posicions més exigents i analitzades al FC Barcelona. La història recent del club està marcada per noms il·lustres sota pals, però el cicle natural del futbol apunta a una nova era. Ara, a les portes de l'estiu, el Barça ultima un gir estratègic amb una operació doble: un fitxatge il·lusionant i la imminent sortida d'un dels seus emblemes de l'última dècada.

Un relleu generacional en marxa: l'aposta per la joventut i el futur

Des de fa setmanes, la direcció esportiva blaugrana, encapçalada per Deco, ha avançat en el disseny de la porteria del Barça per a la temporada 2025-26. L'objectiu és clar: rejovenir el lloc amb una aposta decidida pel talent nacional i assegurar la competitivitat al més alt nivell europeu. I tal com ja es va estar avisant durant la setmana passada, Joan García serà l'escollit per liderar la nova etapa. El porter, de només 24 anys i clau en l'última temporada de LaLiga, ja ha donat el seu vistiplau a la proposta blaugrana, segons el Sport, i només falta que es faci efectiu el pagament de la clàusula de 25 milions d'euros.

Aquesta operació respon a una estratègia de club: renovar la porteria amb un perfil jove, de recorregut, i que permeti afrontar el relleu generacional després de l'etapa de Ter Stegen, que marxaria del Barça. Juntament amb Joan García, la idea és comptar amb la veterania de Wojciech Szczesny, la renovació del qual estaria a punt de fer-se oficial. El polonès, amb àmplia experiència en grans escenaris, exercirà de mentor del català mentre un dels joves porters de la pedrera ocuparà el rol de tercer porter.

| FCB

El gran sacrificat d'aquesta renovació serà, si res no es torça, Marc-André ter Stegen. El porter alemany ha estat un dels pilars del Barça des de la seva arribada el 2014, acumulant xifres d'autèntic referent: 422 partits disputats, 416 gols encaixats, 175 porteries a zero i més de 38.000 minuts defensant l'escut blaugrana. Només 11 targetes grogues en la seva carrera com a culer reflecteixen la seva regularitat i capacitat per estar sempre disponible, tant a LaLiga com en competicions europees.

Tot i el seu llegat, el club considera que ha arribat el moment d'un relleu i així l'hi haurien transmès tant a ell com a Iñaki Peña, l'actual tercer porter. La idea del Barça és buscar una sortida que permeti a Ter Stegen trobar continuïtat i, amb això, arribar en forma al Mundial 2026, el seu gran objectiu internacional. El mateix Flick, satisfet amb el seu rendiment i professionalitat, entén que la transició s'ha de fer de manera natural i sense conflictes. Així ho ha asseverat el Mundo Deportivo.

| RCDE

El fitxatge de Joan García: motius esportius i estratègics

L'arribada de Joan García suposa una de les grans apostes del Barça per al futur. El jove porter ha estat considerat per molts experts com el millor porter de l'última Lliga, destacant tant pels seus reflexos com per la seva maduresa en situacions de màxima pressió. Des del club, l'operació es veu com una oportunitat estratègica: per un preu assequible (25 milions d'euros més IPC), el Barça s'assegura un porter per a molts anys, evitant que un talent nacional de primer nivell acabi a la Premier League, on diversos equips, com el Bournemouth, havien mostrat interès.

De fet, la voluntat de Joan García de signar pel Barça ha estat determinant. El porter volia competir per tot i, especialment, disputar la Champions League, cosa que el projecte de Flick li garanteix. El pla és que Joan arribi com a titular, tot i que compartint minuts amb Szczesny en una rotació que aporti seguretat i experiència en les grans cites.

L'oficialització del fitxatge de Joan García està prevista per a la setmana vinent, llevat de sorpresa d'última hora, tal com apunten les fonts ja esmentades. El porter ja ha donat el seu OK esportiu i econòmic, i Deco, fora de Barcelona aquests dies, tancarà tots els detalls tan bon punt torni. Paral·lelament, el club treballa per trobar destí a Ter Stegen i Iñaki Peña, convençut que podran trobar acomodament en altres grans equips europeus.