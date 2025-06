Juanma Rodríguez esborra un tuit contra Mbappé després de la Champions del PSG

El món del futbol mai descansa, i menys encara quan es tracta del Real Madrid i del seu fitxatge més mediàtic dels últims anys. En plena ressaca d'una temporada que ha deixat els blancs sense títols importants de club, l'ambient entre l'afició i els tertulians esportius està més caldejat que mai. El debat gira entorn d'un sol nom: el del davanter que va arribar a Chamartín amb l'objectiu de conquerir Europa i va acabar embolicat en una tempesta mediàtica que no deixa indiferent ningú.

El Real Madrid afrontava la campanya 2024-2025 amb grans expectatives després de l'arribada de Kylian Mbappé, el davanter francès que havia aterrat a la capital espanyola amb la vitola de superestrella. L'objectiu era clar: recuperar l'hegemonia a LaLiga i tornar a aixecar la Champions League. Tanmateix, la realitat va ser una altra ben diferent. Els blancs no van aconseguir alçar ni un sol títol de club aquesta temporada. La Lliga i la Copa van ser per al FC Barcelona i la Champions va caure del costat del PSG, curiosament l'equip que va perdre la seva màxima figura.

Mbappé, per la seva banda, va signar xifres individuals de primer nivell. Màxim golejador de LaLiga, Bota d'Or europea i debutant més letal de la història del club. Però el futbol, com demostra la història del Real Madrid, no es mesura només en gols, sinó en títols. I aquí, l'afició exigeix sempre més.

El missatge viral de Juanma Rodríguez i la reacció de les xarxes

Un dels focus de la polèmica ha estat el periodista Juanma Rodríguez, conegut tertulià i seguidor blanc. A través d'un tuit ja eliminat, va llançar una crítica irònica cap a Mbappé, suggerint que no sent els colors del Madrid de la mateixa manera que ho feia al PSG. Les seves paraules van desfermar una allau de reaccions a les xarxes socials, amb respostes de tota mena per part dels aficionats. Un simple "felicitats" que realment significava moltes coses. Abans, el francès havia felicitat per xarxes socials el triomf del seu exequip.

“Mbappé ha fet una gran temporada. Més aviat cal assenyalar els únics culpables: Florentino, Chicloteleti, Lucas, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Alaba, Rodrygo, Bellingham, Modric i Militao”, deia un dels missatges que recollia la frustració de molts seguidors, negant-se a carregar tota la responsabilitat sobre el davanter francès.

Altres ironitzaven: “No, que resulta que la culpa que el PSG no guanyés és de Mbappé, de riure tot”. I no van faltar qui van defensar obertament el ‘9’: “Deixa-ho ja, Juanma, de debò… Fes un pas enrere ja amb el temeta que ja sembles obsessionat”

Les derrotes davant el Barça i el focus sobre Mbappé

La tensió va augmentar encara més amb la publicació d'imatges i mems virals en què recordaven les quatre derrotes del Real Madrid davant el FC Barcelona a la temporada, acompanyades de frases iròniques sobre l'arribada de Mbappé: “Amb Mbappé serà més fàcil guanyar-ho tot”. Les xifres són clares: 4-0, 5-2, 3-2 i 4-3 per als blaugrana en els duels directes, una cosa poc habitual en la història recent del Clàssic i que alimenta el debat sobre el veritable impacte del francès a l'equip.

Aquest tipus de missatges han servit per polaritzar encara més l'afició i dividir les opinions entre qui creu que Mbappé és víctima de les expectatives desmesurades i qui considera que la seva aportació hauria d'haver estat determinant en els partits clau.