Valverde no es talla i envia un missatge clar a dos jugadors de l'Athletic: 'Adéu...'

L'Athletic Club apura els últims dies de preparació abans de l'inici de LaLiga EA Sports i ho farà amb una cita exigent: un amistós davant l'Arsenal a l'Emirates Stadium. El duel, programat per a aquest dissabte, servirà com a test final abans de rebre el Sevilla a San Mamés, però Ernesto Valverde no podrà comptar amb una part important de la seva plantilla.
El tècnic de l'Athletic haurà de gestionar fins a sis absències a la convocatòria, una situació que obliga a mirar al filial per completar la llista. Més enllà del positiu de Yeray Álvarez, que ja estava descartat, el “Txingurri” afronta el repte de trobar alternatives en defensa, centre del camp i atac.
Dos descartats tècnics que busquen sortida
En el cas de dos jugadors, l'absència no es deu a problemes físics, sinó a una decisió tècnica que marca un missatge clar: no entren als plans per a la temporada i hauran de buscar equip abans del tancament del mercat. Tots dos van tornar aquest estiu després de cessions a Segona Divisió, però no han aconseguit convèncer el cos tècnic durant la pretemporada.
La seva exclusió de la convocatòria davant l'Arsenal és un senyal directe que la direcció esportiva està oberta a escoltar ofertes. L'objectiu és que trobin acomodament en un altre club on puguin comptar amb minuts i continuïtat, ja sigui mitjançant una cessió o un traspàs.
Quatre lesionats i la rereguarda en quadre
A aquestes dues absències s'hi sumen quatre baixes per lesió, tres d'elles amb incidència directa a la defensa. Una en particular és de llarga durada i deixa un futbolista fora dels terrenys de joc fins al final de la temporada, mentre que una altra afecta un pilar del centre del camp que venia sent titular habitual.
La situació a la rereguarda és especialment delicada. A falta que es concreti l'arribada d'un nou central, l'opció més repetida per Valverde ha estat reconvertir jugadors d'altres posicions, encara que per a l'amistós de Londres ha optat per incloure un jove del planter com a alternativa natural per a l'eix de la defensa.
Planter al rescat
L'escenari ha obert la porta a diversos futbolistes del filial. Jon de Luis entra a la convocatòria com a solució per a la defensa, mentre que Nico Serrano i Alejandro Rego ho fan per reforçar la medul·lar i aportar opcions a la banda. L'aposta pel planter és una de les senyes d'identitat del club,
A la llista definitiva també hi apareixen altres noms joves que han deixat bones sensacions a la pretemporada i que podrien guanyar-se un lloc a l'equip a base de minuts i rendiment. L'amistós contra l'Arsenal, davant un rival de primer nivell europeu, serà una prova important per mesurar la seva competitivitat.
Un tancament de pretemporada amb moltes incògnites
L'Athletic afronta aquest últim partit de preparació amb la necessitat d'afinar el seu onze titular i resoldre els dubtes que han deixat les lesions i les sortides. Valverde confia a recuperar part dels jugadors tocats per al debut de Lliga, però no arriscarà en un partit amistós que, encara que exigent, no deixa de ser un assaig.
Amb el mercat encara obert, els pròxims dies seran decisius per tancar incorporacions i sortides. El retorn d'Aymeric Laporte, operació que s'ha accelerat després de la marxa d'Iñigo Martínez al Barça, seria un reforç clau per apuntalar la defensa.
Els noms de les absències són clars: els dos descartats són Unai Vencedor i Malcom Adu Ares, mentre que els lesionats que completen la llista de baixes són Unai Egiluz, Oihan Sancet, Beñat Prados i Aitor Paredes.