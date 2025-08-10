Valverde no se corta y manda un claro mensaje a dos jugadores del Atheltic: 'Adiós...'

El Athletic Club apura los últimos días de preparación antes del inicio de LaLiga EA Sports y lo hará con una cita exigente: un amistoso ante el Arsenal en el Emirates Stadium. El duelo, programado para este sábado, servirá como test final antes de recibir al Sevilla en San Mamés, pero Ernesto Valverde no podrá contar con una parte importante de su plantilla.

El técnico rojiblanco tendrá que gestionar hasta seis ausencias en la convocatoria, una situación que obliga a mirar al filial para completar la lista. Más allá del positivo de Yeray Álvarez, que ya estaba descartado, el “Txingurri” afronta el reto de encontrar alternativas en defensa, centro del campo y ataque.

Dos descartes técnicos que buscan salida

En el caso de dos jugadores, la ausencia no se debe a problemas físicos, sino a una decisión técnica que marca un mensaje claro: no entran en los planes para la temporada y deberán buscar equipo antes del cierre del mercado. Ambos regresaron este verano tras cesiones en Segunda División, pero no han logrado convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada.

Su exclusión de la convocatoria ante el Arsenal es una señal directa de que la dirección deportiva está abierta a escuchar ofertas. El objetivo es que encuentren acomodo en otro club donde puedan contar con minutos y continuidad, ya sea mediante una cesión o un traspaso.

Cuatro lesionados y la zaga en cuadro

A estas dos ausencias se suman cuatro bajas por lesión, tres de ellas con incidencia directa en la defensa. Una en particular es de larga duración y deja a un futbolista fuera de los terrenos de juego hasta el final de la temporada, mientras que otra afecta a un pilar del centro del campo que venía siendo titular habitual.

La situación en la retaguardia es especialmente delicada. A falta de que se concrete la llegada de un nuevo central, la opción más repetida por Valverde ha sido reconvertir a jugadores de otras posiciones, aunque para el amistoso de Londres ha optado por incluir a un joven canterano como alternativa natural para el eje de la defensa.

Canteranos al rescate

El escenario ha abierto la puerta a varios futbolistas del filial. Jon de Luis entra en la convocatoria como solución para la defensa, mientras que Nico Serrano y Alejandro Rego lo hacen para reforzar la medular y aportar opciones en banda. La apuesta por la cantera es una de las señas de identidad del club,

En la lista definitiva también aparecen otros nombres jóvenes que han dejado buenas sensaciones en pretemporada y que podrían ganarse un puesto en el equipo a base de minutos y rendimiento. El amistoso contra el Arsenal, ante un rival de primer nivel europeo, será una prueba importante para medir su competitividad.

Un cierre de pretemporada con muchas incógnitas

El Athletic afronta este último partido de preparación con la necesidad de afinar su once titular y resolver las dudas que han dejado las lesiones y las salidas. Valverde confía en recuperar a parte de los jugadores tocados para el debut liguero, pero no arriesgará en un partido amistoso que, aunque exigente, no deja de ser un ensayo.

Con el mercado aún abierto, los próximos días serán decisivos para cerrar incorporaciones y salidas. El regreso de Aymeric Laporte, operación que se ha acelerado tras la marcha de Íñigo Martínez al Barça, sería un refuerzo clave para apuntalar la defensa.

Los nombres de las ausencias son claros: los dos descartes son Unai Vencedor y Malcom Adu Ares, mientras que los lesionados que completan la lista de bajas son Unai Egiluz, Oihan Sancet, Beñat Prados y Aitor Paredes.