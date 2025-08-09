Deco no perd el temps: Troba el relleu ideal per a Iñigo Martínez al Barça

El FC Barcelona ha viscut en les últimes hores un moviment clau en la seva planificació per a la pròxima temporada: la marxa oficial d'Iñigo Martínez. El central basc, que va arribar com a agent lliure el 2023 procedent de l'Athletic Club, s'acomiada del club blaugrana per iniciar una nova etapa a la lliga saudita.
La notícia, confirmada pel mateix club, suposa la pèrdua d'un jugador que, sense ser indiscutible en tots els partits, va aportar experiència, seguretat i jerarquia en moments clau. El seu pas pel Barça es tanca amb una temporada en què va participar a LaLiga, Champions i Copa del Rei, formant part d'una defensa que, durant bona part del curs, es va mantenir com una de les menys golejades del campionat.
Un adéu amb impacte esportiu i econòmic
La sortida d'Iñigo Martínez no és únicament un assumpte esportiu, també té implicacions financeres de pes. El contracte del central representava un cost important dins de la massa salarial, i la seva marxa allibera al voltant de 14 milions d'euros bruts que el Barça podrà destinar a altres objectius del mercat.
En un context en què el club continua lluitant per complir amb el ‘fair play’ financer de LaLiga, aquest estalvi és una gran notícia. Alhora, el fet que Iñigo marxi com a agent lliure implica que el Barcelona no percebrà un traspàs, però alleuja la pressió econòmica que impedia la inscripció d'alguns fitxatges ja tancats.
Limitacions del mercat i estratègies
El mercat de fitxatges no ofereix gaires opcions de qualitat a baix cost, i la directiva sap que no es pot permetre errors. La prioritat és trobar un jugador jove, amb projecció i un cost assumible, que pugui obtenir fitxa del filial per facilitar la seva inscripció sense comprometre encara més el límit salarial.
En aquest sentit, el club ha explorat noms de diverses lligues, incloent perfils que ja coneixen el futbol espanyol. L'objectiu és clar: un jugador que no arribi com a titular indiscutible, però que pugui complir en partits de rotació i competir per una plaça quan sigui necessari.
El paper de ll planter i el futur immediat
El Barça ha confiat tradicionalment en el seu planter per cobrir buits, i no es descarta que alguns defenses del Barça Atlètic tinguin minuts durant la temporada. Tanmateix, Flick prefereix assegurar un reforç amb certa experiència competitiva per no sobrecarregar de responsabilitat els més joves.
Els pròxims dies seran clau per tancar la incorporació. El club vol que el nou defensa estigui disponible abans de l'inici de LaLiga perquè pugui disputar alguns amistosos i adaptar-se al sistema defensiu, basat en una línia avançada i en la pressió després de pèrdua com a senya d'identitat.
Un fitxatge amb present i futur
L'elegit per la direcció esportiva compleix amb el perfil buscat: joventut, marge de creixement, coneixement del futbol espanyol i un cost que no compromet l'economia blaugrana. No serà un fitxatge mediàtic, però sí estratègic per mantenir la competitivitat de la rereguarda.
Després de confirmar-se oficialment la marxa d'Iñigo Martínez al futbol saudita, el FC Barcelona ja ha activat l'operació per tancar l'arribada del seu substitut. El jugador, de 20 anys, pertany actualment a l'Atlético de Madrid i ha destacat per la seva solidesa defensiva i capacitat per anticipar-se a les jugades.
L'home que vestirà de blaugrana per reforçar la defensa culer és Gerónimo Spina.