El Real Zaragoza ha fet un pas important en el seu projecte esportiu amb la incorporació d'un nou reforç que arriba per aportar experiència, polivalència i caràcter. El club aragonès, decidit a lluitar per l'ascens a Primera Divisió, ha tancat un acord que vincula el futbolista durant tres temporades, fins a l'any 2028.
El jugador, nascut a Catalunya i amb una àmplia trajectòria en el futbol professional, s'incorpora lliure després de finalitzar la seva etapa amb el seu anterior club. La seva arribada no només respon a una necessitat tàctica, sinó que també envia un missatge clar a l'afició: el Zaragoza vol conformar una plantilla capaç de competir al màxim nivell i lluitar per tornar l'escut del club aragonès a l'elit del futbol espanyol.
Un perfil que encaixa amb el projecte aragonès
Des de la direcció esportiva es buscava un jugador amb experiència a la màxima categoria, acostumat a partits d'alta exigència i capaç de desenvolupar-se en diverses posicions ofensives. El nou fitxatge compleix aquests requisits, havent disputat més d'un centenar de partits a Primera Divisió.
La seva capacitat per jugar tant per la banda esquerra com en posicions més avançades, sumada al seu caràcter competitiu, el converteixen en un recurs valuós per al tècnic Gabi, que ja ha donat la benvinguda públicament al jugador.
Un currículum marcat per moments clau
Durant la seva etapa al seu anterior club, aquest futbolista va disputar competicions europees, incloent-hi la històrica classificació per a la Champions League, on va ser determinant en partits davant gegants com el Barcelona i l'Atlético de Madrid. En un d'aquests partits fins i tot va portar el braçalet de capità.
El curs passat va jugar cedit en un altre equip de Primera Divisió per guanyar minuts, tot i que les lesions van condicionar part de la seva temporada. Tot i això, va deixar mostres de la seva qualitat i capacitat de sacrifici, qualitats que ara espera posar al servei del Zaragoza.
El jugador va rebre propostes de diverses lligues estrangeres, inclosa una oferta superior procedent de Qatar. Tanmateix, després de valorar tots els factors, va optar pel repte esportiu que li oferia el conjunt aragonès. Segons ha transcendit, l'oportunitat de formar part d'un projecte amb aspiracions reals d'ascens i de treballar sota les ordres de Gabi va pesar més que la qüestió econòmica.
Expectatives a La Romareda
L'afició zaragossista, il·lusionada amb els moviments al mercat, espera que el nou fitxatge sigui determinant des del primer moment. La seva experiència, sumada a la seva versatilitat per actuar en diferents rols ofensius, pot ser clau en un campionat tan competitiu com LaLiga Hypermotion.
El jugador ja s'ha incorporat als entrenaments a la Ciutat Esportiva i, segons fonts del club, la seva recuperació d'una lesió recent a l'espatlla avança favorablement. La idea és que estigui disponible per a les primeres jornades de lliga, aportant desequilibri, gol i, sobretot, experiència en els moments decisius.
Un nou capítol en la seva carrera
Amb 25 anys, el futbolista afronta aquesta etapa com una oportunitat per rellançar la seva carrera i tornar a ser protagonista en un equip amb una afició apassionada. La Romareda, coneguda pel seu ambient i exigència, serà l'escenari on buscarà brillar i guanyar-se un lloc en la història recent del club.
L'operació, tancada de manera ràpida després de la rescissió del seu contracte amb el seu anterior equip, suposa una aposta important tant per al jugador com per a l'entitat. L'afició ja somia amb veure'l vestir la samarreta del Zaragoza i convertir-se en un dels referents de la temporada. El protagonista d'aquesta història és Valery Fernández.