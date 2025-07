La crítica d'Ansu Fati després de marxar del Barça: a qui assenyala

Ansu Fati ha dit adeu al FC Barcelona enmig d'un ambient carregat de decepció, retrets i frustració. El prometedor davanter format a La Masia, que fa tot just tres anys era considerat la joia del club, ha optat per fer les maletes i posar rumb a un nou destí després de sentir-se menystingut pel cos tècnic.

Durant mesos, l'entorn del jugador ha sentit que des del club se l'empenyia silenciosament cap a la porta de sortida. Les promeses inicials de Hansi Flick es van diluir amb el pas dels partits, i les oportunitats per demostrar la seva vàlua mai van arribar. Tot això, sumat a declaracions públiques poc afortunades per part de l'entrenador, va anar erosionant una relació que va començar a trencar-se l'estiu passat.

Promeses incomplides i descontentament amb Flick

Ansu va arribar a la pretemporada amb la il·lusió de recuperar el seu lloc a l'equip, després d'un període complicat per lesions. Flick li va assegurar que tindria minuts i seria important a la rotació, però la realitat va ser molt diferent. Gairebé no va comptar per al tècnic i, al gener, el club va valorar seriosament deixar-lo marxar... tot i que massa tard per executar una cessió adequada.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Segons el seu entorn, el problema mai va ser físic. Es trobava bé, preparat per competir, i no entenia per què altres futbolistes amb menys nivell tenien més oportunitats. La direcció esportiva, per la seva banda, tampoc va ajudar a calmar els ànims i, des de l'inici, va deixar clar que veia amb bons ulls la seva marxa.

Un adeu pactat… però dolorós

Malgrat tot, Ansu mai va generar problemes ni va pressionar públicament. La seva prioritat era seguir al Barça, però va entendre que era hora de passar pàgina. Va acceptar la sortida de manera ràpida, fins i tot abans que altres companys en situació similar com Lenglet, amb l'objectiu de no allargar una situació que considerava insostenible.

| Canva

Tot i que es van valorar destins a Espanya, el projecte que finalment el va convèncer va arribar de fora. El jugador ha signat una cessió amb opció de compra amb un club que li ofereix estabilitat, ambició esportiva i una bona qualitat de vida. L'acord permet al Barça estalviar-se aproximadament vuit milions d'euros en salari, xifra que no es va aconseguir amb el Brighton l'any anterior.

Futur incert però amb esperança

Ansu no tanca la porta a un retorn, tot i que sap que aquest pas pot ser definitiu. Manté una relació excel·lent amb diversos companys de vestidor, que l'han acompanyat en aquests moments difícils. Però també és conscient que necessita recuperar el seu nivell lluny del focus mediàtic i la pressió d'un club que ja no confia en ell com abans.

El davanter, que té contracte fins al 2028, sap que encara és jove i té temps per demostrar la seva vàlua. Creu fermament que aquest nou pas a la seva carrera serà un trampolí per recuperar la seva millor versió. Si ho aconsegueix, no descarta tornar al Barça, però amb una altra posició negociadora i, possiblement, amb comptes pendents per saldar

El destí: Mònaco

Finalment, el club que s'ha endut Ansu Fati ha estat l'AS Mònaco. L'equip monegasc ha convençut el jugador pel seu estil ofensiu, el protagonisme que li asseguren i la tranquil·litat del seu entorn. Un lloc perfecte per refer-se, allunyat del soroll, i amb la vista posada a demostrar que, amb confiança i minuts, encara pot ser aquell talent cridat a liderar la nova generació del futbol espanyol.