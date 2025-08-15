L’afició del Girona esclata a les xarxes: Els jugadors que han estat assenyalats

El Girona començava LaLiga amb il·lusió, però el cop a casa ha estat duríssim. A aquesta hora, l'equip de Míchel perd 1-3 contra el Rayo a Montilivi. Un marcador que reflecteix un desastre defensiu preocupant des del primer minut de partit. La graderia ha passat de l'entusiasme a l'enuig total en qüestió de mitja hora.
El Girona no ha sabut competir. El rival ha aprofitat cada error amb una contundència brutal. Les errades han estat grosses, especialment al darrere. La defensa està completament superada i sense reacció. I l'afició ha començat a assenyalar amb nom i cognoms els responsables del desastre. A les xarxes, els comentaris no deixen lloc a dubtes: hi ha tres jugadors molt assenyalats.
Gazzaniga, Krejci i David López, en el focus
Paulo Gazzaniga ha protagonitzat un dels errors més greus del partit. El penal i l'expulsió han deixat el Girona enfonsat abans del descans. Les xarxes han esclatat. “Un altre cop regalant punts”, “injustificable”, “no n'atura ni una”, escriuen els aficionats. És la seva primera vermella en 111 partits a Primera i arriba en el pitjor moment.
David López tampoc se salva. Erràtic, lent i superat cada vegada que el Rayo atacava.
No ha transmès seguretat. Ha estat incapaç de tallar jugades clau ni d'ordenar la defensa. El seu rendiment ja va ser fluix el curs passat i la història sembla repetir-se en aquest inici.
Krejci, per la seva banda, ha decebut els que confiaven en el seu creixement aquesta temporada. Ha estat perdut, tou en els duels i erràtic en la sortida de pilota. "El teniu sobrevalorat", "és un colador", han dit a les xarxes socials durant el descans. És un altre dels assenyalats amb duresa després d'aquest inici catastròfic.
El Girona es dilueix davant la pressió
El primer gol del Rayo va arribar després d'un error de Gazzaniga en la sortida de pilota. De Frutos no va perdonar. Poc després, Álvaro García va marcar el segon amb una defensa passiva.
El tercer va arribar de penal, obra d'Isi Palazón, després d'una acció de Gazzaniga per oblidar. Ja a la segona part, el Girona va retallar amb un gol d'orgull.
Aquest gol de l'honor no canvia res. El Girona segueix trencat, sense idees i sense ànima.
Els jugadors estan superats. El públic ho nota i comença a perdre la paciència.
Montilivi esperava un equip competitiu. El que ha vist ha estat tot el contrari.
Els dubtes creixen amb força i només som a la primera jornada.
Míchel, sense solucions clares
El tècnic madrileny ha provat canvis. Ha fet entrar cames fresques en atac. Però no ha servit. L'equip segueix sense rumb. No hi ha organització ni ordre defensiu. Només impulsos aïllats. Tsygankov ho intenta. Portu aporta ganes. Però no n'hi ha prou quan el bloc no funciona.
Míchel ja reconeixia a la pretemporada que la defensa era el gran problema de l'equip.
Avui ha quedat confirmat. Tres gols encaixats a casa i una fragilitat impròpia de Primera Divisió. La direcció esportiva també està en el punt de mira. Falta un líder al darrere. I falta també un porter que transmeti seguretat.
L'afició exigeix respostes
El Girona necessita donar la cara a la pròxima jornada o el projecte pot trontollar. Hi ha talent, sí, però no n'hi ha prou amb això. Cal caràcter i molta més intensitat.
Els errors es repeteixen. I els culpables, per ara, són sempre els mateixos. L'afició ho ha deixat clar. Gazzaniga, Krejci i David López ja no tenen crèdit.