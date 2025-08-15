Carlos Corberán dona l’OK: Les quatre sortides que prepara el València

El mercat d'estiu es complica a Mestalla. Quatre jugadors estan a la rampa de sortida. Carlos Corberán ha deixat clares les seves intencions. Hi ha futbolistes que no entren en els seus plans. El club treballa en tot moment per alliberar fitxes. La idea és reforçar-se només si hi ha sortides.
Guillamón, sense minuts ni solucions
El club considera urgent la seva sortida. Però cap oferta ha convençut el jugador per ara. Mentrestant, s'entrena a un altre ritme. Fora del grup principal, sense oportunitats reals. El club necessita alliberar la seva fitxa. Però l'operació sembla estancada per la seva ferma postura.
André Almeida també apunta a sortir. El portuguès no ha convençut en la seva segona temporada. Va tenir una primera campanya il·lusionant. Però el seu rendiment va caure dràsticament en l'últim curs. El Trabzonspor ha fet una oferta. El jugador i el seu entorn veuen amb bons ulls la sortida.
Almeida negocia amb el Trabzonspor
El Valencia va pagar vuit milions el 2022. Ara busca recuperar la inversió, almenys en part. Les negociacions estan avançades. La seva absència al Trofeu Taronja confirma com de propera està la seva marxa. El tècnic tampoc compta amb ell. És una peça prescindible pel nou projecte esportiu.
Sergi Canós és un altre dels assenyalats. A diferència de Guillamón, sí que vol jugar fora. L'extrem no entra en els plans de l'entrenador. Busca un destí on tingui minuts. Té ofertes, però encara no hi ha acord amb cap club. Les condicions frenen la seva sortida.
Canós busca minuts en un altre equip
El jugador s'entrena separat del grup. Ja ha assumit que no seguirà a Mestalla.
Necessita un entorn que li garanteixi continuïtat. Mestalla ja no és el seu lloc ideal.
Si es tanca la seva sortida, el Valencia podrà moure's per fitxar un substitut més jove.
Fran Pérez completa el quartet de descartats. El canterà té peu i mig fora. El Rayo Vallecano el vol ja. Només falta el vistiplau de Carlos Corberán. El tècnic espera tancar abans un altre extrem. No vol debilitar la seva banda sense un relleu clar.
El futur de Fran Pérez, gairebé decidit
El Valencia ho veu com un bon negoci. No ha tingut regularitat al primer equip.
El seu rendiment no ha estat l'esperat. Només va jugar dos partits com a titular la temporada passada. El Rayo disputa competició europea. Per a Fran, és una oportunitat que no vol deixar passar.
Les quatre sortides esdevenen clau. Sense elles, el club no pot moure's al mercat.
La plantilla ja està plena. Qualsevol fitxatge depèn d'alliberar fitxes i massa salarial.
Ron Gourlay ha estat clar: només en vindrà un més, i només si hi ha espai.
Mestalla espera moviments els pròxims dies
Falten setmanes per al tancament del mercat. Les negociacions estan obertes, però cada cas és diferent. Alguns jugadors es resisteixen a sortir. D'altres esperen ofertes que encaixin amb les seves expectatives personals. L'entrenador vol una plantilla compromesa. No accepta jugadors a disgust o sense motivació.
De moment, els quatre continuen a Valencia. Però no compten pel projecte de Corberán. El club pressiona, negocia i espera. A Mestalla, tothom sap que el temps apremia. Els protagonistes d'aquesta història són Hugo Guillamón, André Almeida, Sergi Canós i Fran Pérez.