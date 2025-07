València, Sevilla i Reial Societat volen un internacional amb Luis de la Fuente

El mercat de fitxatges d'estiu a Espanya comença a moure's amb intensitat. A mesura que els clubs defineixen les seves necessitats, alguns noms tornen a sonar amb força, especialment aquells que combinen joventut, experiència a Primera Divisió i potencial de revalorització. Un d'aquests perfils torna a estar a l'aparador… i no ha passat desapercebut.

Es tracta d'un extrem veloç, elèctric, amb desequilibri en l'u contra u i gran capacitat per associar-se a prop de l'àrea. Tot i pertànyer a un gegant europeu, el seu present passa per tornar a LaLiga, on se sent més còmode i on ja ha demostrat que pot marcar diferències.

Una cessió clau per rellançar la seva carrera

Aquest jugador ha completat recentment una cessió en un equip de mitja taula de la lliga espanyola. Encara que no va ser titular indiscutible en tots els partits, sí que va deixar mostres del seu talent i va signar actuacions decisives en moments clau de la temporada. Els seus números —cinc assistències, tres gols i una desena de partits destacats— l'han posat de nou a l'òrbita de diversos clubs nacionals.

L'equip que el va acollir durant sis mesos no pot assumir el seu fitxatge en propietat, principalment per raons econòmiques. Tot i que estarien encantats de retenir-lo, les condicions imposades pel club propietari de la seva fitxa fan impossible la seva continuïtat en aquest destí.

Un traspàs a l'horitzó

El club que posseeix els seus drets —un dels més poderosos del futbol europeu— ha decidit obrir la porta de sortida. Amb contracte en vigor fins al 2029, el jugador no entra en els plans del primer equip, però sí que conserva un alt valor de mercat. L'entitat alemanya busca ara tancar una operació que els permeti recuperar part de la inversió i donar sortida a una fitxa elevada.

Diversos clubs espanyols s'han interessat en la seva situació. Tres en concret han fet moviments reals: un busca un substitut per a un extrem veterà que podria sortir aquest estiu; un altre necessita reforçar les seves bandes després de diversos traspassos; i el tercer el veu com a alternativa a una possible venda de la seva estrella ofensiva.

Tres candidats amb estils diferents

El primer d'aquests clubs es caracteritza pel seu estil ofensiu i l'aposta per jugadors verticals. Ja van intentar fitxar-lo fa un any, però no es va arribar a un acord. Aquesta vegada, han tornat amb força i estan disposats a oferir una cessió amb opció de compra.

El segon candidat afronta una profunda reestructuració. Després d'un curs decebedor, busquen perfils amb fam i marge de millora. El jugador encaixa en aquest perfil, i a més el seu estil encaixaria perfectament en el sistema que vol implantar el seu entrenador.

El tercer, en canvi, viu una situació estable i està classificat per a Europa. El seu moviment depèn d'una venda important, però si aquesta es concreta, no dubtaran a llançar-se a per ell. De fet, ja han contactat amb el seu agent per mostrar interès.

El jugador vol quedar-se a LaLiga

El mateix futbolista ha estat clar amb el seu entorn: la seva prioritat és continuar a Espanya. L'adaptació a l'estil de joc, la proximitat amb la seva família i el bon record que li va deixar la seva última experiència han pesat molt en la seva decisió. Per això, tot i tenir alguna proposta des de la Ligue 1 i la Premier, la seva voluntat és quedar-se.

Les negociacions avancen. El club propietari està disposat a tancar una sortida abans del 15 de juliol, i els equips interessats estan preparant les seves ofertes definitives. Falta poc perquè es faci oficial.

I el nom és…

El jugador pel qual lluiten Sevilla, València i Reial Societat, i que tornarà a LaLiga aquest estiu si res no es torça, és Bryan Zaragoza. L'extrem malagueny, propietat del Bayern Múnic, serà una de les joies del mercat espanyol en les pròximes setmanes.