Màlaga, Deportivo de la Corunya i Cadis volen un jugador del Villarreal

El mercat de fitxatges no dona treva. Amb la temporada 2025-2026 cada vegada més a prop, els clubs de LaLiga Hypermotion es mouen amb rapidesa per reforçar les seves plantilles. Però mentre alguns busquen fitxatges estrella, altres clubs com el Villarreal CF treballen per donar sortida a jugadors que no entren en els plans del primer equip.

Un d'aquests moviments silenciosos ha començat a agitar el mercat de Segona Divisió. El Submarí Groc ha decidit posar a l'aparador un dels seus davanters amb més projecció, i mitja categoria ja ha posat els ulls en ell. La seva joventut, la seva recent experiència en competició i el seu marge de creixement l'han convertit en un dels noms més cobejats de l'estiu.

Un perfil jove amb recorregut

El jugador en qüestió acaba de fer 22 anys i ve de completar una temporada sencera a la categoria de plata. Ha disputat 40 partits, en què ha anotat cinc gols i repartit dues assistències. Encara que no són xifres espectaculars, la seva presència física, visió de joc i maduresa tàctica han despertat l'interès de diverses direccions esportives.

La temporada passada la va disputar en qualitat de cedit a la SD Eibar, on va alternar titularitats amb aparicions des de la banqueta. Els tècnics van valorar el seu compromís i capacitat d'adaptació, i tot i no assegurar-se un lloc fix, va aconseguir tancar l'any com una peça útil i molt prometedora.

Darrer any de contracte i moltes pretendents

Amb només un any de contracte per davant, el Villarreal ha optat per treure'n rendiment al mercat. Saben que el jugador no té lloc al primer equip, i prefereixen evitar que marxi gratis el 2026. Per això, ja han començat les converses amb diversos equips de LaLiga Hypermotion disposats a apostar per ell.

Entre els clubs interessats figuren noms il·lustres del futbol espanyol. El Deportivo de la Corunya, que busca davanter davant la probable sortida d'Iván Barbero, ha iniciat un acostament. També el Cádiz CF, en plena reconstrucció ofensiva, i el Málaga CF, que pretén presentar una oferta formal en les pròximes setmanes.

Minuts i ambició: el jugador decideix

Més enllà de les ofertes, el mateix futbolista ha deixat clar que la seva prioritat és jugar. Vol minuts, continuïtat i sentir-se important. Però també té ambició. Per això, entre els destins possibles, ha mostrat especial interès per dos clubs amb aspiracions clares d'ascens: el Granada CF i la UD Almería.

Tots dos equips han contactat amb el seu entorn i estan valorant entrar a la subhasta si l'operació es manté en xifres assumibles. Per al davanter, seria una manera de fer un salt qualitatiu sense perdre visibilitat ni protagonisme.

Un mercat en flames

Amb les plantilles encara per definir i les finestres de fitxatges acabades d'obrir, aquesta operació promet ser una de les més disputades del mes de juliol. Equips històrics amb necessitats urgents, projectes ambiciosos que volen pujar, i un jugador jove, professional i amb fam. La combinació és explosiva.

El Villarreal, per la seva banda, no té pressa. Escoltarà totes les ofertes i triarà la més beneficiosa, tant en l'àmbit econòmic com en el desenvolupament del jugador. L'opció d'una venda amb clàusula de recompra també és sobre la taula.

I el nom és…

Fins ara, el club groguet no havia fet pública la seva intenció de vendre. Però segons ha pogut confirmar ElDesmarque, el davanter que ha estat posat al mercat és Jorge Pascual, una de les promeses de la pedrera groga. Jorge Pascual, amb només 22 anys, està a punt de fer el salt definitiu a un nou club on, aquesta vegada, espera no haver de mirar més la banqueta.