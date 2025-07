L'equip que vol fer d'or el Barça amb Ferran Torres

Ferran Torres torna a estar en boca de tothom. El davanter valencià del FC Barcelona ha aconseguit capgirar una temporada complicada gràcies a un tram final on ha estat clau en diversos partits, anotant gols, donant assistències i demostrant que encara té molt futbol a les seves botes.

El seu rendiment no ha passat desapercebut fora de les nostres fronteres. Fa setmanes que diversos clubs han preguntat per la seva situació. Amb 25 anys i contracte fins al 2027, Ferran representa una peça valuosa tant per al Barça com per al mercat. El seu perfil polivalent i la seva experiència en grans competicions el converteixen en un objectiu atractiu.

El Barça vol retenir-lo… però escolta

Des de la directiva blaugrana, el missatge oficial és clar: no es vol vendre Ferran. Hansi Flick el considera útil, especialment per la seva capacitat per ocupar les tres posicions de l'atac i per la seva actitud treballadora als entrenaments.

Tanmateix, els problemes financers del club continuen condicionant qualsevol operació. El Barça necessita generar ingressos abans de tancar noves incorporacions, i qualsevol oferta superior als 35 o 40 milions podria fer replantejar la situació. En un mercat on tot pot canviar en qüestió de dies, cap porta està tancada del tot.

Un estiu de rumors i incertesa

Fonts properes a l'entorn del jugador asseguren que Ferran es troba tranquil. Se sent valorat pel cos tècnic i manté una excel·lent relació amb els seus companys. Malgrat això, és conscient que el seu futur no depèn només de la seva voluntat. Si el club necessita vendre, podria veure's forçat a prendre una decisió.

Mentrestant, el seu agent ha mantingut converses discretes amb diversos equips de l'estranger, tots ells amb capacitat econòmica per afrontar un fitxatge d'aquesta magnitud. La Premier League, com és habitual, torna a aparèixer com a possible destinació.

Una oferta temptadora que es cou en silenci

El club interessat no ha fet una proposta formal al Barça encara, però sí que ha mogut fitxa contactant directament amb l'entorn del jugador. Ho ha fet amb respecte, sense forçar res, però deixant clar que estarien disposats a fer una oferta econòmica molt per sobre del valor de mercat actual.

Segons s'ha filtrat, l'operació podria rondar els 38 milions d'euros més variables. Una quantitat difícil de rebutjar per a un Barça que necessita liquiditat urgent. A més, el club comprador oferiria a Ferran un rol protagonista, un salari competitiu i l'oportunitat de tornar a brillar en una lliga que ja coneix.

Expectació al mercat… i una pista

Durant els darrers dies, diverses publicacions britàniques han començat a especular amb un possible retorn de Ferran a Anglaterra. Alguns mitjans han apuntat fins i tot a vells coneguts com el Manchester City, però la realitat apunta en una altra direcció.

A nivell esportiu, l'equip en qüestió està en plena expansió, amb un projecte seriós, ambiciós i una plantilla que combina joventut amb talent experimentat. A nivell institucional, ha aconseguit classificar-se per a competicions europees i busca reforçar el seu atac amb un jugador de perfil tècnic i polivalent. Tot encaixa.

I el club interessat és…

El club disposat a pagar una milionada per Ferran Torres és l'Aston Villa. L'equip de Birmingham, dirigit per Unai Emery, ha convertit el davanter del Barça en un dels seus objectius prioritaris per a aquest mercat estival. La pregunta ara és si el Barça resistirà… o si la temptació serà massa gran per dir que no.