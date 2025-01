El València s'aferra al miracle i vol la cessió d'un jugador del Barça

El Valencia CF, actualment enfonsat en la penúltima posició de la classificació de LaLiga (19è amb només 15 punts), busca desesperadament reforços per al segon tram de la temporada. L'exigència de Carlos Corberán a la banqueta és màxima, i la direcció esportiva, encapçalada per Miguel Ángel Corona, ja ha mogut fitxa amb l'arribada d'Umar Sadiq per revitalitzar l'atac. No obstant això, l'equip ‘che’ necessita alguna cosa més, sobretot a la sala de màquines, i aquí, segons Estadio Deportivo, és on entra en escena un nom que sedueix Mestalla: Pablo Torre, futbolista del FC Barcelona.

Pablo Torre, mitjapunta càntabre de 21 anys, va arribar al Barça al juliol de 2022 procedent del Racing de Santander a canvi de tres milions d'euros. Amb contracte fins al 30 de juny de 2026 i un valor de mercat que ja ascendeix a 7,5 milions d'euros, el canterà ha anat escalant posicions en el panorama nacional gràcies a la seva qualitat tècnica i la seva visió de joc. No obstant això, el seu paper en l'equip de Hans-Dieter Flick ha estat molt reduït: tan sols 10 partits repartits entre LaLiga (7), la Champions League (2) i la Copa del Rei (1), acumulant només 348 minuts.

Paradoxalment, en aquests limitats encontres ha mostrat una efectivitat notable, amb 4 gols i 3 assistències en el seu registre. Van ser actuacions que van deixar senyals clares del seu potencial per convertir-se en un jugador determinant a mitjà termini. No obstant això, la competència al centre del camp i a la mitja punta blaugrana (amb noms com Pedri, Gavi, Fermín López o el mateix Dani Olmo) ha dificultat la consolidació d'un lloc per al càntabre.

| FCB

L'interès del Valencia i la situació ‘che’

Mentrestant, a Mestalla, Corberán desitja comptar amb un mitjapunta creatiu que competeixi o complementi André Almeida, fins ara titular en aquesta posició, encara que des de fa només unes setmanes. L'objectiu no és altre que intentar escapar de la zona de descens i aconseguir la permanència en un curs molt complicat, en què l'equip valencianista suma més ombres que llums. El fitxatge d'Iván Fresneda per al lateral dret s'ha complicat, i les alternatives —com Nacho Vidal— no acaben d'agradar.

Tornant a Pablo Torre: l'operació es preveu preferentment com una cessió. De fet, el Barça ja va mostrar predisposició a l'estiu perquè el jove mitjapunta sortís a la recerca de minuts. No obstant això, va ser el mateix Flick qui va frenar aquella sortida confiant en donar-li protagonisme. A la fi, la realitat ha estat diferent: el tècnic alemany no ha acabat de fer-li lloc a l'onze, i tant el club com el jugador contemplen, ara sí, la possibilitat que al gener es concreti la seva sortida.

| FCB

El factor Dani Olmo: una decisió en l'aire

Però no tot és tan senzill. El FC Barcelona, tal com apunten fonts properes al club, vol esperar fins a l'últim moment per prendre una decisió. El gran condicionant és Dani Olmo. El centrecampista continua sense poder ser inscrit pels problemes de ‘fair play’ financer del club blaugrana, i Flick no vol perdre efectius de la medul·lar si finalment es impossibilités l'entrada d'Olmo a la plantilla. En aquest cas, Pablo Torre podria convertir-se en la millor alternativa per rotar i refrescar l'equip en les múltiples competicions que afronta el Barça en el tram decisiu de la temporada.

En paral·lel, un altre equip que sospira per la cessió del càntabre és el Girona, on el sistema de joc ofensiu i de possessió li vindria com anell al dit. El club gironí, que està signant una excel·lent campanya i figura a mitja taula (8è), ja coneix de primera mà la situació del mitjapunta després de la cessió formalitzada amb el Barça en 2023 (encara que amb prou feines va comptar), i no descarta reactivar les converses.