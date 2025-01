Marián Mouriño parla clar sobre el futur d'Óscar Mingueza al Celta de Vigo

La figura d'Óscar Mingueza s'ha convertit en un dels grans noms propis del Celta de Vigo aquesta temporada. El futbolista de 25 anys, format a la pedrera del FC Barcelona, va abandonar el Camp Nou al juliol de 2022 rumb a Balaídos, en una operació que, a totes llums, semblava idònia per a ambdues parts. El Celta va guanyar un defensa polivalent i amb experiència a LaLiga; el Barça, per la seva banda, es va assegurar un dret de recompra i un 50% d'una futura venda. Però el que potser no s'esperava era l'excel·lent rendiment de Mingueza a Vigo, amb xifres que l'han convertit en un referent tant dins com fora del camp: ja suma 2 gols i 5 assistències en 17 partits de LaLiga, als quals afegeix un partit més a la Copa del Rei, per a un total de 18 aparicions oficials aquesta temporada.

Les notables actuacions de Mingueza han despertat l'interès del propi Barça, que, segons fonts properes al club, valora seriosament l'opció de reactivar aquesta clàusula de recompra, estimada al voltant dels 9 o 10 milions d'euros. Amb aquesta quantitat, els blaugranes podrien donar un respir a un Jules Koundé que, a les ordres de Hans-Dieter Flick, està assumint molts minuts i escasseja de recanvis naturals al lateral dret. No obstant això, existeix un tercer actor que irromp en aquest escenari amb força: Marián Mouriño, la presidenta del Celta de Vigo, ha deixat clars quins són els plans de l'entitat gallega respecte al seu lateral.

La clàusula i la postura del Celta

En una entrevista concedida al Diario AS, Mouriño va subratllar que aquest tipus de clàusules “sempre estan aquí i qualsevol les pot pagar”. Sobretot, va voler insistir en la importància que l'exblaugrana té al club: “Mingueza està sent un jugador important a l'equip, al vestidor, sent internacional i el veig tan content aquí que em costa pensar que es pugui anar”. De les seves paraules es desprèn la voluntat inequívoca de retenir el defensor, tot i que assumeix la realitat del mercat: “Igual demà em truquen i em diuen que han pagat la clàusula”.

El fort vincle que Mingueza ha establert amb el Celta en poc més d'un any reforça la creença de la seva presidenta que el jugador romandrà a Balaídos. Des de la sortida d'Hugo Mallo, el lateral dret s'ha erigit en un home clau per al conjunt viguès. A més, l'entrenador Giráldez ha trobat en ell un carriler complet, capaç d'incorporar-se amb perill a l'atac sense descuidar la faceta defensiva. Aquesta temporada, per exemple, la seva aportació ofensiva es reflecteix en 2 gols anotats i 5 assistències repartides, que el converteixen en un dels defenses amb millor registre de participació golejadora a LaLiga.

| @rccelta

Un lateral més ofensiu del que es recordava

Al FC Barcelona, Mingueza va alternar posicions de central i lateral, si bé en etapes com la de Ronald Koeman a la banqueta va arribar a jugar amb una defensa de tres centrals, on se sentia molt còmode. No obstant això, durant el seu pas pel primer equip culé (66 partits oficials, 2 gols i 5 assistències), se'l va veure amb un perfil més defensor que atacant. A Vigo, en canvi, el català ha explotat aquesta versió de carriler que s'incorpora constantment i ofereix perill a la zona de creació.

No és d'estranyar que el Barça, amb la necessitat de rotar Koundé, vegi en Mingueza un recurs valuós, tant pel seu coneixement de la filosofia de la Masia com per la seva progressió en l'últim any i mig. A més, la seva solvència per actuar també com a defensa central podria atorgar a Flick flexibilitat tàctica. Malgrat això, el preu que hauria d'abonar el club blaugrana (entre 9 i 10 milions) continua sent la gran incògnita, tenint en compte la delicada situació econòmica que travessa l'entitat blaugrana.

Un futur en l'aire

El cert és que la posició de Marián Mouriño resulta clara: el Celta no està per la labor de desprendre's de Mingueza a la lleugera. El jugador té contracte fins al 30 de juny de 2026 i una clàusula de 20 milions. Si el Barça decideix exercir el dret de tempteig o algun altre club es planteja abonar els 20 milions de la clàusula, l'escenari canviaria radicalment. D'altra banda, si l'operació busca termes intermedis, els gallecs tractaran de maximitzar els seus beneficis, emparats en la notable evolució esportiva i el creixent valor de mercat del defensa (actualment situat en 20 milions d'euros, el seu màxim històric).