El CD Tenerife descarta el fitxatge d'un històric del futbol espanyol

El mercat de fitxatges entra en la seva fase decisiva durant el mes de gener i molts futbolistes aprofiten per canviar d'aires de cara al tram final de la temporada 2024/25. Entre les oportunitats més sonades d'aquest hivern es troba Jonathan Viera, jugador de 35 anys que està lliure després de rescindir, el passat setembre, el seu contracte amb el Khor Fakkan d'Emirats Àrabs Units. No obstant això, les especulacions que en les últimes hores apuntaven a un possible vincle amb el CD Tenerife semblen haver-se esvaït de soca-rel: el club chicharrero ha descartat per complet la seva incorporació.

Jonathan Viera, nascut a Las Palmas de Gran Canaria el 21 d'octubre de 1989, atresora una dilatada trajectòria al llarg de la qual ha defensat les samarretes de clubs com la UD Las Palmas, el Rayo Vallecano, el Valencia CF o el Beijing Guoan de la Superlliga xinesa. Durant la seva última etapa a la UD Las Palmas, es va convertir en un autèntic ídol, sumant un total de 265 partits, 77 gols i 50 assistències en el conjunt groc. Els seus números globals, recopilats en les seves diverses experiències, inclouen 443 encontres oficials, 118 gols i 94 passades de gol.

La seva última aventura va començar al Khor Fakkan, on va arribar al juliol de 2024 després de rescindir un contracte anterior amb la UD Las Palmas. En l'equip emiratí únicament va disputar cinc partits, en els quals va marcar dos gols, abans d'arribar a un acord per quedar lliure a finals de setembre. Des de llavors, es troba a Canàries estudiant diferents ofertes tant d'Espanya com de l'estranger. El seu valor de mercat actual, segons les dades més recents, és de 700.000 euros, molt lluny del màxim de 10 milions que va assolir el 2017.

| UD Las Palmas

La visita a l'Heliodoro i les especulacions fallides

El passat cap de setmana, la presència de Jonathan Viera a l'Heliodoro Rodríguez López per presenciar l'encontre de Copa del Rei entre el CD Tenerife i Osasuna va generar un gran enrenou a les xarxes socials. Molts seguidors tinerfenys es van il·lusionar amb la possibilitat de veure'l vestit de blanquiblau, mentre que un ampli sector de l'afició groga va témer el pitjor: es plantejava de debò el 'mago de La Feria' fitxar per l'etern rival?

Res més lluny de la realitat. Fonts properes al futbolista asseguren que la seva visita a l'estadi chicharrero va ser únicament per cortesia, després de rebre una invitació personal. D'altra banda, la directiva del Tenerife, que marxa cuer a LaLiga Hypermotion (Segona divisió), va ser ràpida en refredar qualsevol rumor de contractació. El propi entorn de Viera va reconèixer a La Provincia que “això no es pot fer” i que “jugar en l'últim classificat de Segona” no entra en els plans del mitjapunta.