El València rep una oferta per un jugador important: Peter Lim s'ho pensa

A Mestalla, l’estiu 2025 avança al ritme dels telèfons i les ofertes. El València, obligat a refer la seva plantilla després de perdre peces clau com Christian Mosquera i Yarek, navega en aigües agitades. Amb tot just deu dies per a l’inici de la lliga, el club encara busca recompondre el grup i evitar el desmantellament total del vestidor. I ara, el futur d’un dels jugadors més versàtils i valuosos, André Almeida, torna a estar a l’aire.
Segons va avançar Tribuna Deportiva i va confirmar SUPER, el Trabzonspor turc ha tornat a trucar a la porta del València amb una oferta per André Almeida. La proposta, propera als quatre milions d’euros, ha estat rebutjada per l’entitat xé, que no vol perdre més qualitat sense tenir recanvis assegurats.
Ja en el passat mercat d’hivern l’Oporto va intentar endur-se el portuguès per 10 milions, sense èxit. Ara, amb el calendari apressant i la plantilla encara incompleta, la direcció esportiva de Mestalla dubta entre fer caixa o mantenir un dels futbolistes més polivalents del grup.
Des de Turquia, diversos mitjans asseguren que l’acord està encarrilat, però segons ElDesmarque, l’entorn del jugador desmenteix qualsevol compromís. De moment, no hi ha acord entre clubs ni es negocia un contracte de llarga durada, tot i que la possibilitat que l’operació es reactivi continua sobre la taula. El Trabzonspor necessita fitxar i no descarta millorar l’oferta en les setmanes vinents.
Almeida, un jugador clau per a Corberán i amb opcions de futur a LaLiga i Europa
La situació d’André Almeida és especial dins del vestidor. Amb contracte vigent fins al 2028, el migcampista portuguès ha deixat clar que la seva prioritat és seguir al València, tot i que aspira a millorar les seves condicions contractuals després de dos anys de gran rendiment. La seva polivalència —pot jugar al doble pivot, com a migcampista ofensiu o fins i tot escorat a la banda esquerra— el converteix en una peça fonamental a l’esquema de Carlos Corberán, qui públicament ha elogiat el seu compromís i capacitat d’adaptació.
El mateix jugador ha afirmat recentment que “hi ha molta confiança en aquest entrenador i les seves idees, però també en la qualitat de tots nosaltres”. La bona relació amb Corberán podria ser clau perquè el portuguès decideixi quedar-se, tot i que tot dependrà de l’evolució de les converses sobre el seu contracte i de l’arribada de possibles reforços per al centre del camp.
El València entre la necessitat de vendre i el risc d’afeblir encara més la plantilla
La realitat financera del club pot obligar Peter Lim a prendre decisions difícils. El València ja ha deixat sortir jugadors importants aquest estiu, i l’afició tem que Almeida pugui ser el següent a abandonar Mestalla. El tècnic Corberán, mentrestant, insisteix que no sortirà ningú més fins que arribin substituts de garanties, tot i que al mercat tot pot canviar en qüestió d’hores.
La situació d’Almeida reflecteix un problema de fons: la plantilla del València encara està incompleta i l’arribada de reforços és clau per mantenir la competitivitat. Si finalment marxa, el club haurà de moure’s ràpid per tancar un recanvi de garanties, especialment per a una posició tan polivalent.