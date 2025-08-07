El Valencia recibe una oferta por un jugador importante: Peter Lim se lo piensa

En Mestalla, el verano 2025 avanza al ritmo de los teléfonos y las ofertas. El Valencia, obligado a rehacer su plantilla tras perder a piezas clave como Christian Mosquera y Yarek, navega en aguas agitadas. Con apenas diez días para el arranque liguero, el club aún busca recomponer el grupo y evitar el desmantelamiento total del vestuario. Y ahora, el futuro de uno de los jugadores más versátiles y valiosos, André Almeida, vuelve a estar en el aire.

Según adelantó Tribuna Deportiva y confirmó SUPER, el Trabzonspor turco ha vuelto a llamar a la puerta del Valencia con una oferta por André Almeida. La propuesta, cercana a los cuatro millones de euros, ha sido rechazada por la entidad ché, que no quiere perder más calidad sin tener recambios atados.

Ya en el pasado mercado invernal el Oporto intentó llevarse al portugués por 10 millones, sin éxito. Ahora, con el calendario apretando y la plantilla todavía incompleta, la dirección deportiva de Mestalla duda entre hacer caja o mantener a uno de los futbolistas más polivalentes del grupo.

| VCF

Desde Turquía, varios medios aseguran que el acuerdo está encarrilado, pero según ElDesmarque, el entorno del jugador desmiente cualquier compromiso. De momento, ni hay acuerdo entre clubes ni se negocia un contrato de larga duración, aunque la posibilidad de que la operación se reactive sigue sobre la mesa. El Trabzonspor necesita fichar y no descarta mejorar la oferta en las próximas semanas.

Almeida, un jugador clave para Corberán y con opciones de futuro en LaLiga y Europa

La situación de André Almeida es especial dentro del vestuario. Con contrato en vigor hasta 2028, el mediapunta portugués ha dejado claro que su prioridad es seguir en el Valencia, aunque aspira a mejorar sus condiciones contractuales tras dos años de gran rendimiento. Su polivalencia —puede jugar en el doble pivote, como mediapunta o incluso escorado a la banda izquierda— le convierte en una pieza fundamental en el esquema de Carlos Corberán, quien públicamente ha elogiado su compromiso y capacidad de adaptación.

El propio jugador ha afirmado recientemente que “hay mucha confianza en este entrenador y sus ideas, pero también en la calidad de todos nosotros”. La buena relación con Corberán podría ser clave para que el portugués decida quedarse, aunque todo dependerá de la evolución de las conversaciones sobre su contrato y de la llegada de posibles refuerzos para el centro del campo.

El Valencia entre la necesidad de vender y el riesgo de debilitar aún más la plantilla

La realidad financiera del club puede obligar a Peter Lim a tomar decisiones difíciles. El Valencia ya ha dejado salir a jugadores importantes este verano, y la afición teme que Almeida pueda ser el siguiente en abandonar Mestalla. El técnico Corberán, mientras tanto, insiste en que no saldrá nadie más hasta que lleguen sustitutos de garantías, aunque en el mercado todo puede cambiar en cuestión de horas.

La situación de Almeida refleja un problema de fondo: la plantilla del Valencia aún está incompleta y la llegada de refuerzos es clave para mantener la competitividad. Si finalmente sale, el club tendrá que moverse rápido para cerrar un recambio de garantías, especialmente para una posición tan polivalente.