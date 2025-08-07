Agirrezabala guanya la partida a Dimitrievski als despatxos: 3 equips se'n beneficien

Aquest estiu, el València CF ha fet un cop de timó a la porteria que ja està marcant la pretemporada. El club, obligat a reinventar-se després de la sortida de Mamardashvili, va apostar fort per Julen Agirrezabala, però l’arribada del porter basc no ha estat una operació més. La negociació amb l’Athletic Club, que va incloure detalls molt poc habituals, ha condicionat el futur immediat d’un altre dels protagonistes de l’estiu: Stole Dimitrievski.
Segons Levante EMV, l’acord entre el València i l’Athletic per a la cessió d’Agirrezabala té una condició essencial:si el porter no disputa un nombre mínim de partits, hi ha penalització econòmica i l’opció de compra es pot trencar. Aquesta clàusula blinda el jove meta basc com a titular, relegant Dimitrievski, una vegada més, a la banqueta. En un club on cada euro compta i amb la direcció esportiva obsessionada per no gastar de més, les matemàtiques manen. Amb tot, el tècnic valencià no tindrà dubtes: Agirrezabala serà el número u sota pals.
Aquesta decisió té una víctima directa. Dimitrievski, que va arribar l’estiu passat amb la promesa de ser titular, sap que la nova temporada el deixa sense opcions reals de titularitat. I, als seus 31 anys, no està disposat a repetir el rol de suplent, sobretot després d’una campanya en què amb prou feines va jugar nou partits.
El malestar de Dimitrievski i la seva inevitable sortida del València: 3 equips atents al seu fitxatge
El porter macedoni no amaga la seva decepció. La promesa inicial de ser el relleu de Mamardashvili s’ha esvaït completament. Dimitrievski considera que, després de més de 130 partits a Primera i una carrera de garanties sota pals, mereix alguna cosa més que ser l’eterna segona opció. El seu rendiment quan va jugar va ser correcte, però la confiança del cos tècnic mai va arribar a consolidar-se, especialment després de la sortida de Rubén Baraja i l’arribada de Corberán.
Davant d’aquest escenari, la seva sortida sembla qüestió de dies.Celta, Elx i Llevant ja han estat contactats, segons Solofichajes, i es proposen com a destins probables. Tots ells busquen un porter amb experiència, lideratge i seguretat a la porteria, tres qualitats que Dimitrievski continua mostrant cada vegada que té oportunitat. El seu valor de mercat, al voltant dels 2,5 milions, i la seva situació contractual (lliure el 2026) faciliten l’operació per a qualsevol club interessat.
El cas Dimitrievski és només l’últim capítol d’un estiu frenètic a Mestalla. El club ha vist marxar diverses peces importants, i la reestructuració del vestidor sembla no tenir fi. La cessió d’Agirrezabala i la imminent sortida d’André Almeida són només la punta de l’iceberg d’un projecte en contínua transformació.
Per a la porteria, l’aposta és clara: el futur passa per Agirrezabala i per una estabilitat contractual que permeti pensar a llarg termini. La direcció esportiva ha optat per assegurar-se minuts per al seu meta titular, tot i que això impliqui sacrificar la continuïtat d’un porter de nivell com Dimitrievski. La clàusula de penalització marca el ritme, i el club prefereix evitar riscos econòmics innecessaris.