El València prepara un retorn per a Carlos Corberán

El futbol està ple d'històries de revenges, oportunitats inesperades i retorns triomfals. I aquest podria ser precisament el cas que s'estaria gestant a Mestalla, on el Valencia CF està treballant discretament en el que podria convertir-se en un dels retorns més celebrats per l'afició en els últims temps.

Fa tan sols uns mesos, l'afició valencianista estava enfonsada en una profunda preocupació. L'equip dirigit aleshores per Rubén Baraja estava al límit del precipici, situat en les últimes posicions de La Liga EA Sports i enfrontant-se clarament al fantasma del descens. No obstant això, un canvi d'entrenador al gener va portar un alè d'aire fresc i renovat optimisme.

| ATM

Carlos Corberán va agafar les regnes de l'equip i ràpidament va començar a demostrar la seva vàlua. Des de la seva arribada, el tècnic espanyol ha aconseguit transformar la dinàmica del conjunt che i col·locar-lo en una còmoda catorzena posició, allunyat set punts del descens i fins i tot a tir de les posicions europees, un objectiu que semblava impensable mesos enrere.

Ara, amb l'equip estabilitzat i en plena progressió ascendent, el Valencia ja pensa en el futur immediat, i un dels moviments estratègics en l'horitzó seria el retorn de l'extrem brasiler Samu Lino. I és que el mitjà El Nacional ha garantit que aquesta és una opció real de cara a l'estiu.

Precisament per aquests bons resultats, Corberán s'hauria guanyat el dret a exigir certs fitxatges de cara al pròxim mercat d'estiu. Encara que, això sí, la situació econòmica és la que és. En aquest context apareix el nom de Samu Lino, la primera etapa del qual a Mestalla va deixar un bon record: va aportar frescor, dinamisme i gols importants. Ara, la situació del jugador a l'Atlético de Madrid facilita un possible retorn.

Samu Lino, objectiu optimista

La situació actual de Samu Lino a l'Atlético no és la millor per al brasiler. Després d'un inici prometedor amb Diego Simeone, el canvi de sistema tàctic imposat pel tècnic argentí l'ha relegat a posicions on no se sent còmode, afectant notablement el seu rendiment. Aquesta temporada amb prou feines ha disputat 419 minuts en Lliga, sumant tres gols i dues assistències, xifres per sota de l'esperat per a un jugador del seu talent.

El Valencia veu aquesta circumstància com l'oportunitat perfecta per oferir-li un rol protagonista que revitalitzi la seva carrera. La direcció esportiva che estaria preparant una oferta atractiva, encara que Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, es mostra disposat a negociar sempre que es satisfacin les seves exigències econòmiques, que rondarien els 18 milions d'euros.

El possible retorn de Samu Lino encaixa perfectament en l'estil tàctic que Corberán ha implementat, caracteritzat per un joc dinàmic, veloç per les bandes i amb pressió alta després de pèrdua. El brasiler oferiria un plus en atac i potenciaria encara més l'esquema de l'entrenador valencianista, convertint-se en una peça clau per aspirar novament a competicions europees.