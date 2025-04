La clara resposta d'Aramburu (Real Societat) a les ofertes que rep

La Real Sociedad travessa un moment clau, intentant assegurar una participació europea la pròxima temporada i amb diverses peces fonamentals a les quals intenten blindar. Entre aquestes figures destaca un jove lateral dret que s'ha convertit en una de les revelacions del futbol espanyol i europeu, generant interès des de diverses lligues capdavanteres del continent. És Jon Aramburu.

El conjunt dirigit per Imanol Alguacil està vivint una temporada irregular, amb un rendiment destacat a la Copa del Rei i la UEFA Europa League, encara que ja eliminats de totes dues, però deixant dubtes a LaLiga EA Sports, on ja no poden assolir els llocs de Champions League. Enmig d'aquest panorama, jugadors clau com Jon Aramburu han brillat intensament, convertint-se en autèntiques revelacions.

Aramburu, de només 22 anys, ha demostrat una capacitat sobresortint per equilibrar atac i defensa. La confiança que el tècnic Alguacil ha dipositat en ell ha estat determinant en la seva explosió futbolística, cosa que el mateix jugador ha reconegut públicament, manifestant el seu desig que l'entrenador continuï liderant l'equip.

El rendiment de Jon Aramburu aquesta temporada parla per si mateix: ha participat en un total de 44 duels oficials amb la samarreta 'txuri-urdin', acumulant més de 3.100 minuts al camp. A LaLiga, el veneçolà ha disputat 30 partits, en els quals de moment ha aconseguit marcar un gol i aportar una assistència, xifres destacables per a un defensor que prioritza les tasques defensives per sobre de tot.

A més, ha jugat nou partits a l'Europa League, sumant 511 minuts en competicions europees. La seva participació a la Copa del Rei tampoc és menyspreable, amb cinc partits i gairebé 380 minuts jugats. Aquestes xifres certifiquen no només la seva regularitat, sinó la seva importància tàctica dins de l'esquema de l'equip basc.

Aramburu respon davant els rumors

El nivell d'Aramburu no ha passat desapercebut per a alguns dels clubs més importants del continent. Equips com el Newcastle, des de la Premier League, han mostrat interès a endur-se el lateral veneçolà a Anglaterra. No obstant això, el mateix futbolista ha deixat clar el seu desig de continuar a Sant Sebastià, donant una resposta contundent en una recent entrevista amb el diari AS: "El meu desig clarament és seguir aquí i tant de bo sigui per molts anys, però també m'ho he de guanyar. Per part meva, no hi va haver cap intenció de sortir".

La rotunditat de les seves declaracions ofereix tranquil·litat a l'afició de la Real Sociedad, que veu en Aramburu un futbolista compromès amb el projecte a llarg termini. El seu vincle amb el club i la ciutat es reflecteix clarament en les seves paraules, destacant també la importància que té per a ell la continuïtat de l'entrenador Alguacil.

Mentre la Real Sociedad intenta assegurar una plaça europea per a la pròxima campanya, mantenir jugadors de la qualitat i compromís d'Aramburu resulta fonamental. El club ja treballa per assegurar la seva permanència i reforçar posicions clau, sent vital per competir amb garanties tant a LaLiga com en tornejos internacionals.

La decisió del jugador de rebutjar les ofertes i el seu desig exprés de seguir a l'entitat basca són senyals positives per a un projecte esportiu que aspira a consolidar-se entre els grans del futbol espanyol. Aramburu, amb només 22 anys, representa no només el present, sinó el futur d'una Real Sociedad que mira cap a Europa amb ambició renovada.