No només l'Espanyol: Un altre equip vol fitxar Carlos Romero

Carlos Romero a l'RCD Espanyol ha estat una de les revelacions més destacades de LaLiga. El jove lateral esquerre, cedit pel Villarreal, ha demostrat una notable evolució en el seu joc, consolidant-se com a titular indiscutible sota les ordres de Manolo González. El seu rendiment no ha passat desapercebut, i diversos clubs, tant nacionals com internacionals, han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis de cara a la pròxima temporada.

L'Espanyol, en la seva lluita per mantenir-se en la màxima categoria del futbol espanyol, ja pràcticament assolida, ha trobat en Romero una peça clau en el seu esquema defensiu. Des de la seva arribada al juliol de 2024, el jugador ha disputat 27 partits, anotant dos gols i proporcionant una assistència, xifres que reflecteixen el seu impacte en l'equip. La seva cessió, sense opció de compra, finalitza el 30 de juny de 2025, cosa que obliga el club perico a negociar amb el Villarreal si desitja retenir-lo.

La direcció esportiva de l'Espanyol, encapçalada per Fran Garagarza, està treballant per trobar la fórmula que permeti la continuïtat de Romero a l'equip. No obstant això, la competència pel jugador s'intensifica, i el seu futur podria estar lluny de Cornellà-El Prat.

L'interès del Real Betis i la necessitat de reforçar el lateral esquerre

El Real Betis, amb la mira posada a enfortir la seva plantilla per a la pròxima temporada, ha identificat el lateral esquerre com una posició a reforçar. Els actuals ocupants del lloc, Romain Perraud i Ricardo Rodríguez, no han complert amb les expectatives, cosa que ha portat el club verd-i-blanc a explorar noves opcions.

Carlos Romero es presenta com una alternativa atractiva per al Betis, segons informen des del Mundo Deportivo. La seva joventut, projecció i experiència a LaLiga el converteixen en un candidat ideal per ocupar el flanc esquerre de la defensa. A més, la seva polivalència li permet adaptar-se a diferents esquemes tàctics, una qualitat valorada pel cos tècnic bètic.

Els verd-i-blancs tindran el pròxim curs una campanya més exigent que l'actual, ja que com a mínim disputaran l'Europa League; o la Champions League, qui sap. Per això, serà necessari fer un pas endavant pel que fa a la confecció de la plantilla i millorar, en la mesura del possible, les demarcacions que no han acabat de carburar.

El Villarreal, propietari dels seus drets fins al 2027, haurà de decidir si l'incorpora a la seva plantilla, el cedeix novament, el transfereix definitivament o si, d'altra banda, se'l queda i confia en ell per al primer equip. No obstant això, a La Ceràmica la competència en el lateral esquerre és ferotge, amb jugadors com Sergi Cardona i Alfonso Pedraza a la plantilla. Això podria obrir la porta a una sortida de Romero, ja sigui en forma de cessió o traspàs, depenent de les ofertes que rebi el club castellonenc.