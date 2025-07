El Sevilla troba lateral esquerre: fitxatge tancat

El Sevilla FC ha fet un pas clau en la seva planificació esportiva per a la temporada 2025/26. Després de setmanes de recerca, contactes i incertesa, la direcció esportiva liderada per Antonio Cordón ha tancat finalment la incorporació d’un lateral esquerre, una de les posicions més necessitades en l’actual plantilla.

El club nervionenc, molt limitat pel fair play financer i la manca de marge salarial, havia optat per explorar el mercat d’agents lliures. Després d’analitzar diverses opcions i valorar perfils amb experiència europea, solvència tàctica i cost zero de traspàs, el club ja ha pres una decisió definitiva.

Almeyda demanava reforços, Cordón respon

El tècnic Matías Almeyda havia traslladat des de l’inici de la pretemporada la necessitat urgent de reforçar el carril esquerre, on només comptava amb Adrià Pedrosa, un jugador irregular, intermitent i que tampoc compta amb la plena confiança del cos tècnic.

| XCatalunya, Sevilla FC

Durant els darrers dies, diversos noms han sonat amb força. Entre ells, el veterà Nicolás Tagliafico, que acaba contracte amb l’Olympique de Lyon. Tanmateix, les exigències salarials de l’argentí i el seu desig de jugar competició europea el van allunyar ràpidament de Nervión. Calia actuar amb rapidesa… i el Sevilla ho ha fet.

Experiència a Europa i perfil polivalent

El nou fitxatge arriba després d’haver completat una temporada més que notable a la Ligue 1, on va ser titular habitual al seu equip i va acumular més de 2.300 minuts de joc. Tot i que no va marcar gols, sí que va signar set assistències, cosa que demostra la seva vocació ofensiva i capacitat per incorporar-se a l’atac amb criteri.

| @sevillafc

La seva adaptació al futbol europeu és total, ja que va aterrar a França a principis de 2023, i des de llavors ha demostrat solidesa, regularitat i bon desplegament físic. A més, compta amb experiència internacional amb la seva selecció i ha disputat competicions continentals.

Una operació intel·ligent per a temps difícils

La clau del moviment ha estat en el cost: el jugador arriba a cost zero, lliure de contracte després d’acabar la seva vinculació amb el seu anterior club. No hi haurà despesa per traspàs i el salari acordat entra dins dels nous límits financers que imposa LaLiga al conjunt andalús.

Amb aquest fitxatge, el Sevilla no només guanya un defensor de garanties, sinó també un recurs versàtil per ocupar tota la banda esquerra si fos necessari. La seva arribada permet fins i tot recol·locar Pedrosa en un rol més secundari o buscar-li una sortida en el que queda de mercat.

Altres clubs també estaven a l’aguait

El jugador no només estava al radar del Sevilla. Segons fonts properes a l’operació, equips com el Rennes a França i el mateix River Plate a l’Argentina també havien mostrat interès. Tanmateix, el Sevilla va ser el club que va actuar amb més decisió i rapidesa, tancant l’acord.

El jugador havia prioritzat tornar a jugar en una lliga competitiva com LaLiga, on espera mantenir el nivell mostrat a França i guanyar-se un lloc a la propera convocatòria de la seva selecció nacional. L’operació es va segellar aquesta mateixa setmana i ja s’espera la seva presentació a l’Estadi Ramón Sánchez-Pizjuán en els pròxims dies.

JA ÉS OFICIAL: el Sevilla fitxa Gabriel Suazo

Després de dies de rumors, especulacions i filtracions a la premsa, el club ha fet oficial el fitxatge de Gabriel Suazo com a nou jugador del Sevilla FC. El lateral xilè signa fins al juny de 2027 i ja ha passat el reconeixement mèdic.

Suazo es converteix així en el primer reforç de pes per a Almeyda aquest estiu. Un jugador que arriba sense cost de traspàs, però amb molt de futbol a les botes. A Nervión confien que sigui un encert immediat… i el xilè està desitjant demostrar-ho. Suazo ja és sevillista.