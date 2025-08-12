Gerra d'aigua freda: Cauen dues operacions clau per al València CF

El mercat de fitxatges del Valencia CF està entrant en una fase decisiva, i ho fa amb sensacions trobades. El club de Mestalla, que buscava tancar en els pròxims dies dos moviments importants per apuntalar la seva plantilla, s'ha trobat amb obstacles que compliquen els seus plans.
La direcció esportiva havia fixat dues operacions com a prioritàries: una sortida per alliberar massa salarial i facilitar nous fitxatges, i una incorporació per reforçar l'atac. Tanmateix, les converses amb els clubs implicats s'han refredat en les últimes hores.
Un mercat amb marges mínims
El Valencia no travessa un moment folgat en l'àmbit econòmic. Cada moviment ha de quadrar al mil·límetre per no comprometre el pressupost i, alhora, mantenir un nivell competitiu que permeti a l'equip lluitar per objectius ambiciosos. En aquest context, qualsevol desacord en xifres o condicions pot fer malbé setmanes de feina.
Existia un acord inicial amb un equip estranger, però les postures s'han allunyat dràsticament en l'apartat econòmic. L'entitat compradora no està disposada a arribar a les xifres que exigeix el Valencia, i la paciència a Mestalla comença a esgotar-se.
El fitxatge que semblava fet… i que ara es refreda
En paral·lel, el club havia intensificat els contactes amb un davanter que, des de fa setmanes, s'ha mostrat disposat a enfundar-se la samarreta valencianista. El jugador, que milita en una lliga estrangera, havia donat senyals de voler tornar a Espanya, i veia en el Valencia una oportunitat ideal per rellançar la seva carrera.
El problema és que el club d'origen, lluny de facilitar l'operació, ha endurit les seves exigències després d'una pretemporada en què l'atacant ha brillat amb gols decisius. El seu rendiment ha canviat l'escenari: ara és una peça important per al seu entrenador, i la direcció esportiva del seu actual equip pretén treure el màxim benefici econòmic abans de deixar-lo marxar.
Una afició que demana reforços ja
L'ambient a Mestalla és d'impaciència. L'afició sap que l'inici de LaLiga és a tocar i tem que les incorporacions arribin tard. A més, la sortida frustrada dificulta encara més l'arribada de cares noves, ja que limita la capacitat de maniobra en un mercat que es torna cada vegada més competitiu i car.
Des del club es transmet calma, insistint que les negociacions no estan trencades, però admetent que la situació és complexa. Les pròximes jornades seran clau per decidir si es desbloquegen ambdues operacions o si, per contra, el Valencia ha de buscar alternatives sobre la marxa.
Una estratègia en revisió
Si una de les dues operacions es tanqués, el panorama seria molt diferent. El traspàs alliberaria recursos per afrontar el fitxatge desitjat, mentre que l'arribada del davanter donaria un salt de qualitat a l'atac valencianista. Però ambdues a l'aire, l'estratègia podria veure's obligada a canviar.
El que està clar és que el Valencia no vol precipitar-se. La prioritat és no hipotecar el futur econòmic del club per una operació que, encara que il·lusionant, no s'ajusta a les possibilitats reals.
Els protagonistes del bloqueig
Després de dies de rumors i especulacions, ja es coneixen els noms dels dos protagonistes d'aquest atur. D'una banda, el jugador la sortida del qual a l'estranger es complica és André Almeida, el traspàs del qual al Trabzonspor s'ha refredat per diferències econòmiques insalvables.
D'altra banda, el davanter que continua esperant que el seu futur es vesteixi de valencianista, però que de moment veu frenada la negociació, no és altre que Iván Azón, del Como, el bon moment de forma del qual ha elevat les exigències del seu actual club.