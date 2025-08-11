El Betis assumeix la lesió d’Isco i Pellegrini truca al Reial Madrid per a un fitxatge

La temporada encara no ha arrencat oficialment, però al Real Betis ja han rebut un cop inesperat que obliga a replantejar la planificació esportiva. El seu gran referent al centre del camp, el jugador que havia tornat la màgia a Heliòpolis amb la seva visió de joc i el seu toc precís, estarà diversos mesos de baixa per una lesió important.
El tècnic, Manuel Pellegrini, perd així el seu principal generador de futbol, un home que no només aportava talent individual, sinó que elevava el nivell col·lectiu de l’equip. En un estiu en què el Betis somia amb competir de tu a tu a LaLiga i a Europa, la notícia ha encès totes les alarmes.
Isco, el líder futbolístic
Des de la seva arribada al club, el malagueny havia estat el gran catalitzador de les jugades ofensives. La seva capacitat per filtrar passades, girar sota pressió i generar ocasions l’havia convertit en el favorit de la graderia i en el motor de l’equip. La temporada passada, el seu rendiment havia recordat al dels seus millors anys al Real Madrid, i la seva connexió amb els atacants verd-i-blancs havia estat determinant.
La lesió, que l’apartarà dels terrenys de joc durant un llarg període, deixa un buit difícil de cobrir. Al vestidor no només es perd un futbolista diferencial, sinó també un líder a la gespa i un jugador capaç de decidir partits tancats amb una guspira de qualitat.
Necessitat urgent d’un reemplaçament
En aquest context, la direcció esportiva del Betis s’ha posat mans a l’obra per trobar un substitut que pugui aportar creativitat, control de la pilota i capacitat per assumir responsabilitats en partits d’alt nivell. El mercat de fitxatges ofereix opcions, però no totes encaixen en el perfil que busca Pellegrini: un jugador amb experiència a l’elit, que conegui la Lliga i que pugui adaptar-se ràpidament al sistema.
El repte és doble, perquè el pressupost del club no permet grans desemborsaments sense abans fer vendes o negociar condicions favorables. La política de fitxatges del Betis ha estat prudent els darrers anys, però la situació d’urgència podria forçar un moviment més ambiciós.
Una vella relació que mai s’ha trencat
A les oficines del Benito Villamarín hi ha un nom que fa anys que és sobre la taula cada vegada que es parla de reforçar el centre del camp. Un futbolista que es va formar al planter verd-i-blanc, que va debutar al primer equip deixant mostres d’un talent extraordinari.
Cada estiu, el seu possible retorn apareix als rumors, alimentat per gestos públics d’afecte i pel desig d’una part de l’afició de veure’l de nou amb la samarreta verd-i-blanca. Tanmateix, l’operació mai no ha acabat de concretar-se, ja sigui per qüestions econòmiques, per la situació contractual o per la manca de lloc a la plantilla.
Un preu que pot ser un obstacle
El club que actualment posseeix els seus drets no s’oposa a la seva sortida, però fixa un preu que ronda entre els 15 i 20 milions d’euros. Una xifra elevada per a l’economia bètica, tot i que no impossible si s’aconsegueix estructurar el pagament o incloure fórmules creatives. Per la seva banda, el jugador estaria disposat a fer el pas i tornar a casa.
L’afició ja somia amb el seu retorn, i la lesió de l’estrella malaguenya ha afegit un nou argument perquè la directiva intenti el fitxatge. Un moviment així no només reforçaria l’equip a nivell esportiu, sinó que tindria un fort component simbòlic i emocional.
L’home que podria convertir-se en el recanvi natural d’Isco i en el fitxatge més il·lusionant de l’estiu per al Betis no és altre que Dani Ceballos.