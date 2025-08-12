Valencia, Betis y Sevilla quieren a un futbolista del Aston Villa

El mercado de fichajes de este verano en España está dejando varios frentes abiertos, y uno de ellos tiene como protagonista a un joven lateral derecho que actualmente milita en el Aston Villa inglés, pero que podría estar viviendo sus últimas semanas en la Premier League.

Se trata de un futbolista que, en su etapa en el Levante UD, se ganó rápidamente el reconocimiento de la Segunda División por su capacidad defensiva, proyección ofensiva y carácter competitivo. Su explosión atrajo el interés de varios equipos de la élite española, pero finalmente fue el conjunto de Birmingham, bajo la dirección deportiva de Monchi y la batuta de Unai Emery, el que se adelantó, pagando una cantidad importante para llevárselo en el mercado invernal.

El Valencia CF, el más insistente

Entre los clubes interesados, el Valencia CF es, a día de hoy, el que ha mostrado mayor insistencia. El equipo de Mestalla ve en él la pieza ideal para reforzar su banda derecha, especialmente tras la grave lesión de Thierry Correia, que dejará al portugués fuera de los terrenos de juego durante buena parte de la temporada.

Carlos Corberán considera prioritaria la llegada de un lateral que pueda adaptarse rápido y ofrecer garantías en defensa sin renunciar a incorporaciones en ataque. Por ello, el club ha mantenido varios contactos con el Aston Villa en las últimas semanas, sondeando una cesión que incluya opción de compra.

El Sevilla FC, atento pero con otras prioridades

El Sevilla FC también estuvo muy cerca de ficharlo antes de que se marchara a Inglaterra. El interés del club hispalense se remonta a la temporada pasada, cuando el lateral todavía era una de las revelaciones de Segunda. Sin embargo, la situación actual es diferente.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el carril derecho está bien cubierto con José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez. Pese a que este último estuvo en conversaciones para ir al Nápoles, las negociaciones no prosperaron y todo indica que seguirá a las órdenes de Matías Almeyda.

Esto reduce las posibilidades de que el Sevilla haga una inversión en esa posición, salvo que se produzca una salida inesperada. Aun así, la dirección deportiva no descarta del todo su incorporación a medio plazo, especialmente si se plantea como una oportunidad de mercado y el jugador presiona para volver a España.

El Real Betis, con la banda derecha saturada

En el caso del Real Betis, la situación es todavía más compleja. Manuel Pellegrini cuenta con varias opciones en el lateral derecho: Héctor Bellerín, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal, lo que hace innecesario a corto plazo sumar un nuevo jugador en esa demarcación.

El conjunto verdiblanco también valoró su fichaje cuando militaba en el Levante, pero en este momento las prioridades de Manu Fajardo están en otras posiciones: un extremo desequilibrante, un pivote defensivo y un delantero que pueda complementar la plantilla tras no concretarse la llegada de Mateo Joseph.

Un futuro por decidir

Aunque los tres equipos españoles siguen de alguna forma en la ecuación, las posturas son distintas: el Valencia es el más activo, el Sevilla se mantiene a la expectativa y el Betis prácticamente se descarta salvo un giro inesperado. Mientras tanto, el Aston Villa sopesa si mantenerlo en la plantilla como recambio o permitir su salida.

Lo que está claro es que este joven lateral, que dejó una huella positiva en el fútbol español antes de marcharse a Inglaterra, sigue siendo un nombre atractivo en el mercado nacional. Y ese nombre es Andrés García.