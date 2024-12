Cop dur per a Hansi Flick i el Barça, més d'un mes sancionat

El partit d'ahir entre el Barça i el Reial Betis va deixar una imatge inusual. Hansi Flick, conegut pel seu caràcter tranquil, va ser expulsat després d'una actuació inusual a l'àrea tècnica. El tècnic alemany va perdre els nervis i va protestar iradament un penal assenyalat en contra del seu equip, cosa que va portar l'àrbitre Muñiz Ruiz a mostrar-li la targeta vermella. Aquesta sanció implica que Flick no podrà dirigir l'equip a la Lliga fins al 19 de gener, quan el Barça visiti el Getafe.

El detonant de l'expulsió va ser un penal assenyalat després de la revisió del VAR. El col·legiat Muñiz Ruiz va considerar que Frenkie de Jong va cometre falta sobre Vitor Roque. La decisió va arribar després d'una llarga consulta amb el VAR, que Flick no va trigar a qüestionar. Segons l'acta arbitral, el tècnic va ser expulsat "per sortir de l'àrea tècnica cridant i gesticulant, protestant una de les meves decisions". Aquest gest podria costar-li al Barça car en un moment crucial de la temporada.

| FCB

Dos partits de LaLiga sense Flick a la banqueta

El Codi Disciplinari de la RFEF estableix que les protestes a l'àrbitre se sancionen amb un mínim de dos partits. Això significa que Flick no serà present a les trobades de Lliga contra el Leganès, el 15 de desembre, ni contra l'Atlètic de Madrid, el 21 de desembre. A falta de confirmació oficial, aquestes sancions deixaran l'equip sense el seu tècnic en els dos últims compromisos del 2024 a la competició domèstica.

Tot i això, Flick podrà dirigir el Barça als setzens de final de la Copa del Rei i a la Supercopa d'Espanya. Les dues competicions es disputen al gener, abans del seu retorn a la jornada 20 de LaLiga, quan el Barça visiti el Getafe. Això és perquè la sanció únicament afecta els partits de Lliga, llevat que el Comitè de Disciplina determini el contrari.

A la roda de premsa posterior, Flick es va mostrar autocrític amb el seu comportament. “No estic orgullós del que va passar. Va ser la meva reacció, no contra ningú en particular”, va assenyalar el tècnic. “La decisió del penal va trigar molt a prendre's. Si necessites tant de temps, hi pot haver dubte. Potser això em va enfadar més”, va afegir. Flick va assegurar que mai havia viscut una situació similar a la seva carrera i va assumir la responsabilitat del que havia passat.

L'absència de Flick arriba en un moment crucial per a l'equip, que busca consolidar-se a les primeres posicions de LaLiga. Els propers dos partits són fonamentals per mantenir la distància amb els seus perseguidors i per preparar la recta final de la temporada. A més a més, el partit contra l'Atlètic de Madrid es perfila com un duel clau. L'equip de Simeone és un dels principals rivals del Barça a la lluita pel títol. Jugar sense Flick a la banqueta serà un repte afegit en un enfrontament d'alta exigència tàctica.