Un twittero deja KO a Tomás Roncero tras su último ataque al Barça

Tomás Roncero ha adquirido en los últimos años la popularidad por su acérrima defensa al Real Madrid y sus críticas constantes al Barça. El periodista, colaborador de El Chiringuito y subdirector del AS, no se muerde la lengua cuando de menospreciar al equipo rival se trata. Y esto ha vuelto a quedar patente en los últimos días.

El pasado jueves 5 de diciembre, la FIFA ejecutó el sorteo de la fase de grupos de esta primera edición del nuevo formato del Mundialito de Clubes. En ella participan los equipos españoles Real Madrid y Atlético de Madrid, pero no el Barça. Los culés no estaban entre los 9 clubes con mayor coeficiente UEFA en el período 2021-2024 y, por ende, no cumplían con el requisito fundamental para entrar en el campeonato.

Tomás Roncero, pues, una vez conocido el encuadre final del campeonato, quiso aprovechar para lanzar una burla a los aficionados culés. "Debe existir un error en la web de la FIFA. No aparece el Barça por ningún grupo en el sorteo del Mundial de Clubes. Debe ser un error informático. Lo arreglarán pronto... No os hagáis ilusiones culers. No tenéis derecho a entrar en este Campeonato VIP. A comer palomitas", publicó en su cuenta de X.

Respuesta infalible

Los aficionados culés, lejos de asimilar la burla del periodista, quisieron replicarse con otro elemento fáctico que rompió completamente el argumento de Roncero. El usuario de X @DiegoDav07 le recordó el estrepitoso fracaso merengue en los 5 primeros duelos de la Champions League, de los que han perdido tres. A causa de ello, el Real Madrid se encuentra en el puesto 24, sólo uno por encima de la zona de eliminación y muy lejos de la zona de clasificación directa a octavos.

"Debe ser el mismo error de la UEFA oye, que por ningún lado veo al Madrid entre los primeros 20 de la Champions", proclamó este internauta. No hizo falta más respuestas, pues el debate quedó totalmente zanjado con este comentario. La Champions League es un torneo mucho más prestigioso que el Mundialito de Clubes y la realidad dicta que al Barça se le está dando mucho bien que al Real Madrid.

Los blancos tienen tres partidos por delante para tratar de darle la vuelta a la situación y no ver peligrar su continuidad en la competición. Lo que está claro es que al 'top 8' tienen prácticamente imposible poder llegar, por lo que, en caso de no caer eliminados, deberán disputar esa especie de ronda previa. Atalanta, Salzburgo y Stade Brestois son los tres rivales a los que debe enfrentarse todavía el elenco de Carlo Ancelotti.