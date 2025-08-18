Umar Sadiq le deja las cosas claras a la Real Sociedad: 'Sólo quiero jugar en...'

El Valencia afronta una semana decisiva en el mercado de fichajes de verano. El propio entrenador ha repetido en las últimas horas que la plantilla todavía no está cerrada y que el club necesita reforzarse en varias posiciones. La prioridad pasa por incorporar un delantero de referencia y un extremo, sin descartar un central y un centrocampista si se concretan algunas salidas. La dirección deportiva trabaja en paralelo en ambos frentes: entradas y salidas.

En ese contexto, los nombres de Hugo Guillamón y Sergi Canós son los más señalados para abandonar Mestalla. Además, existe la posibilidad de que Cömert y Almeida también salgan si llegan propuestas adecuadas. Lo único seguro es que la dirección deportiva quiere traer un delantero que garantice goles y un extremo que aporte desequilibrio inmediato.

Sadiq Umar, el elegido por el Valencia para la delantera

Según informó Tribuna Deportiva, el Valencia ha puesto sobre la mesa una oferta por Umar Sadiq, delantero de la Real Sociedad. El atacante ya vistió la camiseta blanquinegra en la segunda vuelta de la temporada pasada, donde firmó cinco goles claves para asegurar la permanencia. Su rendimiento convenció a Mestalla y el club lo considera ahora la primera opción para reforzar la delantera.

| VCF

Tras descartarse la llegada de Iván Azón y cerrarse la incorporación de Danjuma, el Valencia ha apostado definitivamente por el nigeriano. La Real Sociedad, sin embargo, estudia las condiciones económicas de la operación. Los vascos quieren repetir un acuerdo similar al de enero: cesión con un pago fijo y variables que ronde 1'5M, además de que el Valencia asuma el salario completo del futbolista.

La presión de Sadiq a la Real Sociedad

La situación ha dado un giro en las últimas horas. Según informó el periodista Héctor Gómez, Umar Sadiq le ha pedido directamente a la Real Sociedad que acepte la propuesta del Valencia y que cierre la cesión esta misma semana. El jugador considera que Mestalla es el destino ideal y quiere que su salida se resuelva cuanto antes.

Además, según añadió Superdeporte, el delantero ya ha hablado con futbolistas del Valencia para confirmarles su deseo de regresar. El atacante se muestra ilusionado con la posibilidad de volver y ha explicado que, tras perderse la pretemporada por un virus, desea ponerse a punto en Paterna lo más rápido posible.

| Qué!

El respaldo de Corberán y el deseo de Mestalla

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, también ve con buenos ojos su llegada. Según destacó de nuevo Superdeporte, el entrenador valora la actitud de Sadiq tanto como titular como suplente, y cree que su calidad elevaría el nivel de la plantilla. La afición valencianista, que ya lo vio rendir con la camiseta blanquinegra hace unos meses, también espera con optimismo que el acuerdo se concrete.

En paralelo, según información de RMValencia, la propuesta económica del Valencia no convence del todo a la Real Sociedad. Sin embargo, el peso de la voluntad del jugador podría ser decisivo para desbloquear la operación. El Valencia ofrece medio millón de euros por la cesión, mientras que la Real insiste en cifras más cercanas al millón y medio.