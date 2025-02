Ultimàtum de Vinicius al Real Madrid i Mbappé: Situació límit

Ha estat la gran notícia de la setmana en el focus esportiu: ha nascut la possibilitat que Vinicius abandoni el Real Madrid per jugar a l'Aràbia Saudita. Una proposta d'allò més suculenta, la més gran de la història de l'esport, en tindria la culpa. Així i tot, el brasiler encara no ha tancat la porta a seguir jugant al Bernabéu, però, segons El Larguero, ha exigit a Florentino Pérez unes condicions que semblen complicades d'acceptar.

Vinicius Jr. ha estat fonamental en els recents èxits del Real Madrid, incloent-hi títols de LaLiga i la Champions League. El seu contracte actual s'estén fins al 2027, amb un salari aproximat de 15 milions d'euros nets per temporada, similar al d'altres estrelles de l'equip com Kylian Mbappé i Jude Bellingham. No obstant això, el brasiler considera que el seu rendiment i contribució a l'equip mereixen una millora salarial significativa.

| Real Madrid

Les negociacions per a la seva renovació van començar al gener de 2025, impulsades en part per l'interès manifest de clubs saudites. Segons fonts properes al jugador, Vinicius ha expressat el seu desig de romandre al Real Madrid a llarg termini, però busca un contracte que reflecteixi el seu estatus i les ofertes que ha rebut. En una entrevista recent, va declarar: "És molt il·lusionant poder obrir converses amb el Madrid sobre la meva renovació. Tinc contracte fins al 2027, però sempre he dit que tinc ganes de jugar aquí molt de temps".

Ofertes milionàries des d'Aràbia Saudita

El Fons d'Inversió Pública d'Aràbia Saudita ha mostrat un interès decidit a fitxar Vinicius Jr., arribant a oferir un contracte sense precedents de 1.000 milions d'euros per cinc temporades, és a dir, 200 milions d'euros nets anuals. Aquesta xifra convertiria el brasiler en l'esportista millor pagat de la història. Tot i que el Real Madrid ha deixat clar que no està disposat a negociar i remet a la clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, l'oferta saudita ha afegit pressió a les negociacions de renovació.

Malgrat la temptadora proposta, Vinicius ha manifestat la seva intenció de continuar al club blanc. No obstant això, el seu entorn utilitza l'oferta saudita com a palanca per obtenir una millora contractual significativa. El Real Madrid, per la seva banda, s'enfronta al desafiament de mantenir l'equilibri salarial al vestidor i evitar desajustos que puguin afectar l'harmonia de l'equip.

| Real Madrid

Postura del Real Madrid i desafiaments interns

Florentino Pérez, president del Real Madrid, ha estat ferm en mantenir una estructura salarial equilibrada. Històricament, el club ha demostrat inflexibilitat davant demandes que considera excessives, permetent la sortida de jugadors com Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos quan les seves exigències salarials superaven el que el club estava disposat a oferir.

En el cas de Vinicius, el club estaria disposat a oferir fins a 20 milions d'euros nets anuals, una xifra inferior a la sol·licitada pel jugador. Són 25 'quilos' anuals els que, segons El Larguero, hauria exigit Vini per rebutjar l'oferta saudita i romandre al Real Madrid. Amb això, passaria a ser el millor pagat de la plantilla.

A més, concedir a Vinicius un salari que superi al de Mbappé podria generar tensions internes i desestabilitzar la jerarquia salarial establerta. El club ha de sospesar acuradament les implicacions de qualsevol ajust salarial, considerant tant l'impacte financer com l'ambient al vestidor.

Pròxims passos i possibles desenllaços

S'espera que la pròxima setmana es dugui a terme una tercera reunió entre els representants de Vinicius i la directiva del Real Madrid per intentar acostar posicions. Mentrestant, els clubs saudites romanen atents, disposats a aprofitar qualsevol estancament en les negociacions per presentar ofertes formals. El desenllaç d'aquesta situació podria tenir repercussions significatives tant per al futur del jugador com per a l'estratègia esportiva i financera del Real Madrid.