El Barça recupera una antiga aspiració per al lateral dret, Flick el vol

El FC Barcelona continua buscant solucions per reforçar la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Amb la direcció esportiva analitzant diverses opcions al mercat, una de les posicions prioritàries a reforçar és el lateral dret. El club culé, que ha patit en els últims anys per trobar una estabilitat en aquesta demarcació, pretén assegurar-se un perfil que combini joventut, projecció i garanties defensives.

No és la primera vegada que l'entitat blaugrana s'interessa per un jugador amb aquestes característiques. Fa alguns anys, quan la secretaria tècnica encara comptava amb Jordi Cruyff a les seves files, ja es va intentar una operació similar amb un jove talent brasiler. Tanmateix, les negociacions no van prosperar a causa de les altes exigències econòmiques del seu club d'origen, cosa que va obligar el Barça a decantar-se per altres alternatives al mercat.

Un creixement exponencial al Brasil

Aquest futbolista és Wesley Vinícius França Lima, actual lateral dret del Flamengo, qui amb només 21 anys s'ha consolidat com una de les grans revelacions del futbol brasiler. En el seu moment, quan encara formava part de l'equip sub-20 del conjunt carioca, el Barça va intentar incorporar-lo al seu filial mitjançant una cessió.

| Flamengo

Tanmateix, el Flamengo va rebutjar l'oferta, apostant pel seu desenvolupament dins del seu propi projecte esportiu. Ara, després d'haver-se convertit en titular indiscutible i amb un valor de mercat en alça, el seu nom torna a estar a l'agenda blaugrana.

Des que el Flamengo va decidir apostar per ell, Wesley ha experimentat un desenvolupament impressionant. A la temporada 2023 va començar a tenir minuts en el primer equip, i amb l'arribada de Filipe Luís a la banqueta, el seu rol dins de l'equip es va enfortir. L'exlateral de l'Atlético de Madrid, coneixedor de la posició i del futbol europeu, ha estat clau en la progressió del jove brasiler.

Aquest creixement ha portat que el seu club el valori en una xifra propera als 35 milions d'euros. El Flamengo és conegut per la seva solidesa financera i no està disposat a deixar sortir el seu canterà per una xifra menor.

De fet, la directiva del club brasiler busca convertir-lo en una de les seves vendes més importants. Seguint l'estela de traspassos com el de Vinícius Júnior al Real Madrid o Lucas Paquetá al Milan.

Competència al mercat i la situació del Barça

L'interès del Barça no és exclusiu, ja que diversos clubs de la Premier League també han posat els seus ulls en Wesley. Equips anglesos amb major capacitat financera estarien disposats a pagar la xifra exigida pel Flamengo sense massa complicacions.

| Marca

Tanmateix, el conjunt culé, que continua lidiant amb les restriccions del Fair Play, necessita estructurar molt bé qualsevol operació perquè encaixi dins de les seves restrictives possibilitats econòmiques. Perquè l'arribada del lateral brasiler sigui viable, el club haurà de gestionar adequadament l'‘operació sortida’.

Jugadors com Sergiño Dest, actualment cedit, i altres actius que no entren en els plans d'Hansi Flick podrien ser utilitzats per generar ingressos i fer espai a la plantilla actual. A més, la direcció esportiva analitza opcions al mercat europeu, buscant perfils similars amb costos més assequibles.