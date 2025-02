El Racing de Santander prepara un retorn bomba si puja a Primera Divisió

per Sergi Guillén

El Racing de Santander es troba en una situació immillorable a la Segona Divisió espanyola. Líder amb 48 punts després de 26 jornades, l'equip càntabre somia amb tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. No obstant això, no només els aficionats estan il·lusionats amb l'ascens; també ho està una de les seves majors llegendes recents.

Un fill pròdig que mai oblida els seus orígens

Sergio Canales és, probablement, l'últim gran talent sorgit de la pedrera del Racing de Santander. El migcampista ofensiu va debutar amb el primer equip a la temporada 2008-09. I després d'una espectacular campanya 2009-10, on va demostrar el seu talent amb gols i assistències d'una gran qualitat, el Real Madrid el va acabar fitxant el 2010.

Malgrat el seu potencial, Canales no va tenir massa oportunitats a l'equip blanc, cosa que el va portar a una cessió al València, que posteriorment el va comprar. Després va continuar la seva carrera a la Real Sociedad, on va recuperar el seu nivell, i més tard va fitxar pel Betis, on es va convertir en un referent absolut.

| ABC

Després de cinc temporades al conjunt verd-i-blanc, el 2023 va decidir acceptar un repte exòtic i va fitxar pels Rayados de Monterrey a la LligaMX. Als seus 33 anys, Canales continua mostrant el seu talent a Mèxic, però el Racing de Santander podria estar preparant el seu retorn somiat.

El desig de Canales i del Racing de Santander

El retorn de Sergio Canales al Racing de Santander no és només un rumor. De fet, el mateix president del club càntabre, Manolo Higuera, ha expressat en diverses ocasions que el somni del jugador és poder tornar a vestir la samarreta racinguista.

En una recent entrevista amb Radio Teiba, Higuera va deixar clara la seva postura: "Sergio Canales està jugant en un dels grans clubs de Mèxic. El seu desig és tornar al Racing, i el meu somni és que jugui al Racing de Santander".

Higuera també va ser qüestionat sobre si Canales podria tornar fins i tot amb el Racing a Segona Divisió, al que va respondre de manera taxativa: "Sí, segur". No obstant això, l'escenari ideal seria que l'equip ascendís a Primera Divisió, ja que això faria més factible el fitxatge del migcampista.

Canales té contracte amb Monterrey fins al juny de 2026, però segons Higuera, no és descartable que pugui tornar aquest mateix estiu si s'assoleixen tots els acords necessaris. En cas que no es concreti el 2024, el seu retorn podria donar-se a l'estiu de 2025. "Cal ser prudents, però el que sí que puc dir és que Sergio Canales vol tornar al Racing, vestir la samarreta racinguista i tornar a la ciutat", va explicar el dirigent.

Un reforç de luxe per al Racing a Primera

Si el Racing aconsegueix l'ascens i es confirma el retorn de Canales, l'equip guanyaria un jugador de jerarquia, experiència i qualitat contrastada. La seva visió de joc, capacitat per assistir i arribada a l'àrea serien clau per consolidar el Racing a la màxima categoria del futbol espanyol.

El racinguisme està il·lusionat. L'equip lidera la Segona Divisió i el retorn del seu fill pròdig podria ser la cirera del pastís. Somiar és gratis, però amb Canales, aquest somni sembla cada cop més a prop de convertir-se en realitat.