Els seguidors del Barça diuen prou i prenen una iniciativa contra Frenkie de Jong

Això de Frenkie de Jong comença ja a assolir cotes preocupants. Al barcelonisme han estat enormement pacients amb el centrecampista neerlandès, suportant múltiples lesions i esperant durant força temps, confiats, que mostrés la seva millor versió. I encara que la paciència és la mare de la ciència, també té límits.

Al Barça ja no toleren més el baix nivell de Frenkie de Jong. L'aficionat culer va esclatar després de l'empat a Balaídos, ja que just va coincidir la baixada del nivell de l'equip de Hansi Flick amb la seva entrada al verd allà pel 75'. I l'àmplia majoria va catalogar l'ex de l'Ajax com a principal culpable, ja que es va mostrar desconcentrat i errant en excés.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

I així ho van fer saber al futbolista ahir quan el tècnic alemany va decidir donar-li entrada al minut 88. Gran part dels seguidors del Barça presents a l'Estadi Olímpic el van xiular quan va entrar al terreny de joc i cada vegada que tocava una pilota. Va ser, potser, l'únic punt negatiu del bon partit executat pel Barça contra el Brest en el marc de la Champions League, que es va resoldre amb un 3-0 balsàmic.

Les mostres d'enuig no van trigar a arribar també a les xarxes socials, quan algun internauta, com @Sergi288, que fins i tot va aprofitar per estirar sarcasme. "Aquesta alternativa de xiular De Jong és molt positiva: sempre li dóna al primer toc perquè no el xiulin", feia broma. I és que precisament un dels aspectes sobre el joc del neerlandès que ha aixecat més crítiques ha estat el de la seva capacitat per adormir les ofensives, lent en la presa de decisió i en l'execució.

Un altre usuari de la plataforma X (anteriorment Twitter) així ho explicava: "Com em fot que s'adormi amb la pilota i acabin robant-la tenint jugadors a prop". Hi ha els que fins i tot ja han llençat completament la tovallola amb Frenkie de Jong, proclamant que "ha de sortir a final de temporada si no canvia de manera radical".

Negociació oberta i titularitat en camí

Cal recordar que el contracte de De Jong venç el 2026 i que hi ha obertes unes converses entre club i jugador per veure si el renoven o no. De moment, l'acord no s'augura proper, per la qual cosa, si abans de l'estiu no s'estrenyen la mà i plasmen la firma, el neerlandès se n'anirà.

De moment, sembla que el cap de setmana tornarà a tenir una oportunitat per capgirar la seva situació actual. Hansi Flick va deixar entreveure que en el duel que enfronta el Barça i la UD Las Palmas podria partir d'inici. Seria, doncs, la tercera titularitat aquesta temporada; en els nou duels en què ha tingut participació, en set ha estat des de la banqueta.