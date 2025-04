Última oportunidad: Optimismo en el Real Valladolid gracias a Vicente Moreno

El Real Valladolid afronta una auténtica final en su próximo partido en casa. La temporada no ha sido amable con el equipo blanquivioleta, hundido en la última posición de LaLiga EA Sports, pero la visita de Osasuna, dirigido por Vicente Moreno, ofrece una nueva oportunidad para revertir una dinámica negativa que amenaza con el descenso.

La situación del Valladolid es crítica: no ha ganado en el Estadio José Zorrilla desde el pasado 11 de enero. En los últimos cinco encuentros disputados como local, los resultados han sido especialmente duros, con cuatro derrotas contundentes y solo un empate. Esta mala racha ha hundido al equipo en la tabla clasificatoria y la permanencia parece ahora mismo un reto complicado, casi utópico.

Sin embargo, pese al sombrío panorama, existe cierto optimismo en Valladolid. Vicente Moreno, en particular, presenta un balance muy desfavorable en sus partidos lejos de casa, algo que podría jugar a favor del Valladolid en esta ocasión.

Estadística sombría

Vicente Moreno tiene estadísticas particularmente negativas cuando dirige a sus equipos fuera de casa en Primera División. Según Pedro Martín (@pedritonumeros), en los 55 partidos que ha disputado como entrenador visitante en la máxima categoría española, Moreno solamente ha logrado tres victorias: 1-2 Éibar vs Mallorca, 1-2 Espanyol vs Valencia y 0-2 Real Sociedad vs Osasuna.

Este historial sugiere dificultades evidentes para los equipos de Moreno en escenarios complicados como el que le espera en Zorrilla. Precisamente, estos datos son un punto de motivación adicional para el Valladolid, que necesita urgentemente sumar puntos.

Vicente Moreno ha construido un Osasuna que apuesta por un estilo ordenado y disciplinado, pero que ha sufrido durante buena parte de la temporada para cerrar resultados lejos de su estadio. Su capacidad defensiva es notable, aunque la poca efectividad en ataque ha condicionado claramente sus posibilidades como visitante.

Osasuna llegará al partido con una moral renovada después de romper una racha negativa de ocho encuentros consecutivos sin ganar en LaLiga. Este triunfo reciente puede actuar como un arma de doble filo: puede suponer un estímulo moral o, por el contrario, relajar a un equipo navarro que aún tiene dificultades claras cuando juega fuera de casa. Un triunfo, además, puede hacerles soñar con Europa.

Para el Valladolid, ganar a Osasuna supondría no solo una bocanada de aire fresco, sino un posible punto de inflexión que mantenga vivas las esperanzas de permanencia. Aunque lo cierto es que se antoja ampliamente fantasiosa. Este partido es visto por muchos como la última gran oportunidad para reaccionar y luchar por la salvación.