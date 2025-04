El Rayo Vallecano pescarà a l'Sporting de Gijón si Ratiu se'n va al Barça

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges comença a escalfar-se a Vallecas, on els moviments estratègics podrien definir la temporada 2025-2026. El Rayo Vallecano, actualment enfocat a assegurar una il·lusionant plaça europea, ja planeja com reaccionar davant la possible sortida d'una de les seves figures més destacades el pròxim estiu, el nom de la qual ha estat vinculat fortament amb el FC Barcelona.

El conjunt vallecà travessa un dels moments més interessants de la seva història recent. De la mà de l'entrenador Íñigo Pérez, l'equip està lluitant per objectius ambiciosos, com la classificació a competicions europees, però també ha d'enfrontar la realitat del mercat futbolístic. Un dels jugadors que ha brillat especialment aquesta campanya és Andrei Ratiu, el rendiment del qual l'ha posat en l'òrbita de diversos clubs grans.

La sortida del lateral romanès podria produir-se en els pròxims mesos i establiria un rècord de venda per al club madrileny, gràcies a la seva clàusula de rescissió fixada en 25 milions d'euros. Davant aquest possible escenari, la direcció esportiva del Rayo Vallecano ja té un pla B perfectament delineat per cobrir la posició amb garanties.

L'elegit per substituir Ratiu és Guille Rosas, lateral dret de l'Sporting de Gijón, que actualment competeix a LaLiga Hypermotion, segons informava Estadio Deportivo. Rosas ha destacat notablement aquesta temporada, consolidant-se com un dels jugadors més sòlids del conjunt gijonès. Les seves xifres parlen per si soles: en l'actual campanya acumula 32 partits jugats, amb dos gols anotats i altres dues assistències entregades. El seu protagonisme és indiscutible, sent titular en el 87% dels encontres i sumant més de 2.600 minuts sobre la gespa.

La joventut de Rosas, nascut l'any 2000, aporta una visió de futur al Rayo Vallecano, que sempre ha destacat per incorporar talent jove i amb projecció. La seva recent renovació fins al 2028 podria complicar les negociacions, però des de Vallecas confien que la proposta esportiva, sumada a la possibilitat de disputar competicions europees, sigui suficient per convèncer el jugador.

La competència per Guille Rosas

No obstant això, el Rayo Vallecano no és l'únic club interessat a fer-se amb els serveis del futbolista asturià. Osasuna també estaria seguint molt de prop l'evolució del lateral, qui tindria davant seu un dilema important a l'hora de decidir el seu futur: continuar a la seva ciutat natal o fer el salt a la màxima categoria, on tindria major exposició mediàtica i esportiva.

Aquest interès compartit entre Rayo Vallecano i Osasuna afegeix una dosi extra d'intriga a l'operació, que podria definir-se com un dels fitxatges més interessants de l'estiu. Rosas haurà de valorar amb cura quina és l'opció que millor s'adapta al seu desenvolupament professional, sabent que un pas en fals podria alentir la seva progressió.