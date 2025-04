L'Atlètic de Madrid vol pescar a la Reial Societat... però haurà de pagar clàusula

La maquinària de l'Atlètic de Madrid ja s'ha posat en marxa amb vista al pròxim mercat de fitxatges.Mentre Diego Pablo Simeone continua lluitant pels objectius d'aquesta temporada, la direcció esportiva colchonera treballa amb la mirada posada a reforçar l'equip per al pròxim curs. La prioritat està clara: fitxar un jugador desequilibrant, amb experiència a LaLiga i projecció internacional. I sembla que ja han identificat el candidat ideal… encara que no serà senzill treure'l del seu club actual.

Un fitxatge estratègic davant un possible adeu

La direcció esportiva de l'Atlètic considera diversos escenaris per a aquest estiu. Un dels més delicats és la situació d'Antoine Griezmann.El francès, peça capital per a Simeone, ha deixat caure en més d'una ocasió que no descarta una sortida si arriba una oferta d'algun destí exòtic com l'Aràbia Saudita o els Estats Units. Davant aquesta incertesa, el club madrileny es prepara per cobrir-se les espatlles amb un jugador de perfil ofensiu, talent provat i capacitat per liderar un atac.

És en aquest context on ha sorgit una opció dins de la pròpia lliga espanyola que encaixa a la perfecció amb el que busca Simeone. Es tracta d'un futbolista que ja ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus, que coneix l'exigència de Primera Divisió i que, a més, ha demostrat un nivell altíssim en el que portem de temporada.

Encaix perfecte en l'estil Simeone

El tècnic argentí busca un perfil versàtil, capaç de rendir tant en banda com en posicions més centrades.Un jugador amb desbordament, velocitat i bon peu, però també amb capacitat de sacrifici i adaptació tàctica. El futbolista que volen compleix amb tots aquests requisits. I encara que el seu equip actual no té intenció de vendre'l, la clàusula de rescissió ronda els 60 milions d'euros, una xifra que l'Atlètic podria intentar rebaixar incloent jugadors o a través de fórmules creatives de pagament.

L'operació no seria senzilla. Altres clubs de fora d'Espanya, especialment des d'Anglaterra, també han mostrat interès en aquest jugador. No obstant això, tot indica que el seu desig és continuar a LaLiga i seguir creixent en un entorn competitiu que ja coneix.

Qui és el desitjat de l'Atlètic de Madrid?

La Reial Societat, club que ha sabut construir un projecte sòlid en els últims anys, és conscient que un dels seus jugadors més brillants podria fer les maletes aquest estiu.El seu nom és sinònim de talent, compromís i desequilibri. És jove, internacional, i ha signat una temporada de alt nivell, sent decisiu en moments clau. Es tracta ni més ni menys que de Takefusa Kubo, el japonès que ha enamorat Anoeta… i ara podria fer-ho al Metropolitano.

Però perquè això passi, l'Atlètic haurà de convèncer primer la Reial i després el propi jugador, que per ara no ha pres una decisió definitiva. El pols per Kubo acaba de començar. I promet ser un dels més intensos del pròxim mercat.