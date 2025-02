Lamine Yamal contundent davant les ofertes que arriben per ell: 'No em...'

El FC Barcelona té en Lamine Yamal una de les seves majors joies i, malgrat els rumors sobre interessos de clubs europeus de primer nivell, el jove davanter ho té clar: el seu futur està al Barça. En una recent entrevista amb Mundo Deportivo, l'extrem de 17 anys va dissipar qualsevol dubte sobre la seva lleialtat al club blaugrana i va deixar clar que, malgrat les ofertes que han pogut arribar al seu entorn, ell mai ha considerat marxar.

En els últims mesos, Joan Laporta ha mencionat en diverses ocasions que el Barcelona ha rebut importants ofertes per Lamine Yamal. Des de la Premier League fins al Paris Saint-Germain, clubs amb gran poder econòmic han intentat sondejar la possibilitat de fitxar-lo. No obstant això, el president culer ha estat taxatiu en afirmar que la resposta sempre ha estat un "no" rotund.

| Twitter

En ser preguntat per aquestes ofertes, el mateix Lamine Yamal va tancar el tema amb una declaració contundent: "No m'arriben, però si li arribessin a algú del meu entorn, ni m'ho haurien dit. Primer, i sobretot, perquè tenia contracte i després perquè crec que era una cosa inviable que jo me n'anés a un altre club". La seva resposta no deixa lloc a interpretacions: el seu compromís amb el Barcelona és total i no ha contemplat cap altra opció.

Un culer de bressol

Lamine Yamal no només s'ha consolidat com a titular indiscutible al Barça aquesta temporada, sinó que també ha demostrat en múltiples ocasions el seu amor pel club. En l'entrevista, el canterà va repassar la seva trajectòria i va reafirmar la seva fidelitat absoluta a l'entitat blaugrana. "És l'únic club en el qual he estat a part de La Torreta, que va ser l'equip en el qual vaig començar. Però sí, li dec tot al Barça. Al final és on he crescut, a La Masia hi vaig estar des dels dotze anys i des dels set jugant al Barça", va confessar.

Als seus 17 anys, Lamine Yamal ja s'ha convertit en una peça fonamental en l'esquema de Hansi Flick. El seu desbordament, qualitat tècnica i maduresa sobre el camp li han permès assentar-se com una de les majors promeses del futbol europeu.

| FCB

Números que recolzen la seva irrupció

Des del seu debut el 29 d'abril de 2023, el rendiment de Lamine Yamal ha estat notable. En 83 partits amb la samarreta blaugrana, ha marcat 18 gols, ha donat 22 assistències i ha rebut només 8 targetes grogues. Unes xifres impressionants per a un jugador de la seva edat que confirmen el seu creixement i l'impacte que ha tingut en el primer equip.

Si bé aquestes xifres són prometedores, la seva projecció convida a pensar que encara té molt més per oferir. El jove atacant complirà la majoria d'edat al juliol i és conscient que la seva carrera tot just comença. No obstant això, el seu amor pel Barça i la seva intenció de seguir vestint la samarreta blaugrana són innegociables.

"Crec que ningú dubta de com sóc com a culer, del que vull a aquest club. Des que he debutat ho he dit i crec que es resoldrà al final. Si les dues parts volen que passi alguna cosa, passarà. Però crec que ningú pot dubtar del que sento per aquest club", va sentenciar.