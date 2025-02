Última hora sobre l'estat de Gavi després del xoc: 'Ell volia...'

Només havien transcorregut vuit minuts de partit quan van saltar les alarmes a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Gavi, que ja tenia groga, va arribar tardíssim a una disputa aèria amb Conechny i va provocar un fort cop de caps. Tots dos van quedar estesos al verd i durant diversos minuts es va fer el silenci al feu culer.

Van haver d'entrar els carretons de la Creu Roja, ja que no tenia bona pinta aquest xoc. Instants després, Gavi es va aixecar pel seu propi peu, encara que commocionat, i es va aixecar l'ovació a l'estadi. No va acabar tan ben parat el jugador de l'Alavés, que sí va haver de ser retirat en el vehicle amb un collarí que no feia més que corroborar que no podria seguir.

El '6', per la seva banda, es va aixecar amb ganes de tornar a participar en el duel, però els metges li ho van impedir. I encara que ell insistia a seguir jugant, Hansi Flick va prendre la paraula i no ho va permetre, donant entrada a Fermín López en el seu lloc. Aquí, doncs, es va acabar el partit per a tots dos. I tots dos van anar a parar a l'Hospital de Barcelona a sotmetre's a les pertinents proves mèdiques.

El de Gavi, doncs, a expenses de què determinin els TAC, sembla que es quedarà en un ensurt. I és que, tal com assegurava el periodista Víctor Navarro, el sevillà fins i tot ha estat seguint el partit des de l'habitació.

Conechny, que ha estat traslladat en llitera al mateix hospital, té un traumatisme cranioencefàlic i també està pendent dels TACs, en aquest cas, tant cerebral com vertebral. Veurem què acaben determinant les proves, però, sens dubte, l'argentí ha sortit pitjor parat que l'espanyol.

El procediment a seguir en aquests casos

Durant els encontres de LaLiga, els xocs de caps entre futbolistes són considerats accions d'alt risc, ja que existeix la possibilitat que provoquin traumatismes cranioencefàlics amb conseqüències greus. Davant aquesta situació, els reglaments i protocols mèdics han establert una sèrie de passos per atendre els jugadors i assegurar la seva integritat. El procediment actual, acordat entre la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), LaLiga i els serveis mèdics dels clubs, busca evitar qualsevol risc innecessari i salvaguardar la salut del futbolista.

En primer lloc, cada vegada que es produeix un xoc de caps amb possibilitat de traumatisme, l'àrbitre està obligat a detenir el joc immediatament, independentment de qui tingui la pilota o de la posició al camp. La principal preocupació és avaluar ràpidament si el jugador o els jugadors involucrats es troben desorientats, mostren signes de commoció o presenten alguna lesió visible. Encara que el partit es trobi en una jugada d'atac crucial, la salut de l'esportista sempre preval.

Després de la detenció del joc, l'equip mèdic del club, que habitualment roman a la banqueta, ingressa al terreny de joc per dur a terme una primera exploració. En aquesta valoració inicial, es comprova la consciència del jugador, es revisen pupil·les, s'apliquen preguntes d'orientació i es busca qualsevol evidència de sagnat o deformitat cranial. Així mateix, els serveis mèdics poden realitzar proves d'equilibri o coordinació per verificar l'estabilitat del futbolista. Depenent dels resultats d'aquesta avaluació, es decideix si el jugador pot continuar en l'encontre o requereix atenció addicional.

En els casos en què existeixin dubtes sobre la seguretat de l'esportista, el protocol indica que el jugador ha d'abandonar el camp i sotmetre's a un examen més exhaustiu. Sovint, el cos mèdic compta amb un període de temps extra per fer una avaluació més detallada a la banda, el que es coneix com a “avaluació al túnel de vestidors” o a la zona tècnica, permetent descartar possibles commocions cerebrals. Aquesta mesura pretén evitar que un futbolista amb traumatisme cranioencefàlic torni a jugar sense garanties.